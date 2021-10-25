Воскресный «карантинный» рейд: одесская полиция проверила 560 объектов

В воскресение, 24 октября, совместные группы полиции и других служб провели 130 рейдов и проверили 560 объектов на предмет нарушения норм карантина.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.
По результатам проверок были составлены 92 административных протокола против нарушителей норм карантина.
Такой предварительный результат работы мобильных рейдовых групп за прошедшие сутки.
Кто проверяет соблюдение карантина в Одессе
Вместе с представителями Госпродпотребслужбы, Укртрансбезопасности, муниципальной варты и санитарными врачами полицейские уделяют повышенное внимание соблюдению правил пассажирских перевозок и приема посетителей субъектами хозяйственной деятельности.
В частности, следят за наличием средств индивидуальной защиты, сертификатов о вакцинации или иных соответствующих документов (справок о получении хотя бы одной дозы вакцины или отрицательных результатов ПЦР-теста), соблюдением социальной дистанции и тому подобное.
Сколько человек оштрафовали в Одессе за несоблюдение карантина
За сутки по области проведено почти 130 рейдов и проверено более 560 объектов.
В отношении 92 нашителей составлены протоколы по частям 1 и 2 статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В полиции призывают граждан выполнять установленные карантинные ограничения, крайне необходимые для прекращения распространения коронавируса.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области созданы специальные рейдовые мобильные группы для контроля за соблюдением требований карантина.
Так, в Одессе полицейские начали проверку маршруток с целью удостовериться, что водители общественного транспорта и его пассажиры придерживаются правил «красной зоны» карантина.
Позавчера правоохранители Одесской области составили 87 административных материалов на нарушителей карантинных требований.
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Напомним, что с 18 октября в Одессе действуют карантинные ограничения «красной зоны»:
Во время карантина нужно носить маску в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте. За отсутствие защитной маски на лице предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен. Причем маска должна закрывать рот и нос.
Все заведения в «красной» зоне могут работать, если 100% работников и посетителей полностью вакцинированы или имеют на руках свежий негативный тест на COVID-19. В противном случае собственник заведения получит штраф от 17 000 до 34 000 гривен.
Более подробно о «карантинных» штрафах читайте тут: Одесса в красной зоне: какие штрафы за нарушение правил карантина?
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