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Воскресный «карантинный» рейд: одесская полиция проверила 560 объектов

Воскресный «карантинный» рейд: одесская полиция проверила 560 объектов

В воскресение, 24 октября, совместные группы полиции и других служб провели 130 рейдов и проверили 560 объектов на предмет нарушения норм карантина.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

По результатам проверок были составлены 92 административных протокола против нарушителей норм карантина.

Такой предварительный результат работы мобильных рейдовых групп за прошедшие сутки.

Кто проверяет соблюдение карантина в Одессе

Вместе с представителями Госпродпотребслужбы, Укртрансбезопасности, муниципальной варты и санитарными врачами полицейские уделяют повышенное внимание соблюдению правил пассажирских перевозок и приема посетителей субъектами хозяйственной деятельности.

В частности, следят за наличием средств индивидуальной защиты, сертификатов о вакцинации или иных соответствующих документов (справок о получении хотя бы одной дозы вакцины или отрицательных результатов ПЦР-теста), соблюдением социальной дистанции и тому подобное.

Сколько человек оштрафовали в Одессе за несоблюдение карантина

За сутки по области проведено почти 130 рейдов и проверено более 560 объектов.

В отношении 92 нашителей составлены протоколы по частям 1 и 2 статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции призывают граждан выполнять установленные карантинные ограничения, крайне необходимые для прекращения распространения коронавируса.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области созданы специальные рейдовые мобильные группы для контроля за соблюдением требований карантина.

Так, в Одессе полицейские начали проверку маршруток с целью удостовериться, что водители общественного транспорта и его пассажиры придерживаются правил «красной зоны» карантина.

Позавчера правоохранители Одесской области составили 87 административных материалов на нарушителей карантинных требований.

Читайте также: Одесса в красной зоне — какие штрафы за нарушение правил карантина?

Напомним, что с 18 октября в Одессе действуют карантинные ограничения «красной зоны»:

Во время карантина нужно носить маску в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте. За отсутствие защитной маски на лице предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен. Причем маска должна закрывать рот и нос.

Все заведения в «красной» зоне могут работать, если 100% работников и посетителей полностью вакцинированы или имеют на руках свежий негативный тест на COVID-19. В противном случае собственник заведения получит штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

Более подробно о «карантинных» штрафах читайте тут: Одесса в красной зоне: какие штрафы за нарушение правил карантина?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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