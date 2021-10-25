Попытка номер пять: Одесский горсовет снова рассмотрит вопрос создания парка “Воскресенского”

Депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая в пятый раз выносит на ближайшую сессию горсовета проект решения о создании в Приморском районе города парка-мемориала “Воскресенского” на территории бывшего санатория “Красные зори”.

Четыре попытки проголосовать за новый парк в Одессе оказались неудачными

Попытки признать парком территорию санатория “Красные зори” по улице Бернардацци, 4/6 на 9-й станции Фонтана Ольга Квасницкая начала еще в прошлом созыве, весной 2020 года. Тем не менее, четыре раза набрать нужное количество депутатских голосов не удавалось: идея придать статус зеленой зоны 4-м гектарам санатория не получала поддержки у большей части депутатов фракций “Доверяй делам” и “ОПЗЖ”.

В марте этого года депутатам даже разослали соответствующее обращение и историческую справку для понимания, в чем ценность этого парка и почему он нужен Одессе. Между тем, тогда “за” высказались только 14 депутатов, двое – “против”, а 40 проигнорировали голосование вообще.

В четвертый раз, 15 сентября этого года, “за” создание парка “Воскресенского” отдали голоса уже 23 депутата, но и этого количества голосов оказалось недостаточно. Однако стоит отметить, что в тот раз “за” создание парка впервые проголосовал мэр города Геннадий Труханов.

Чем примечательна территория одесского санатория “Красные зори”

Отметим, что мемориальный статус гипотетического парка на территории санатория “Красные зори” связан с тем, что этот санаторий был построен на месте бывшего монастырского кладбища. Здесь похоронены многие знаменитые одесситы, в том числе брат нобелевского лауреата Ильи Мечникова, мать академика Владимира Филатова, а также князья Гагарины, в честь которых названо Гагаринское плато и знаменитый архитектор Юрий Дмитренко, спроектировавший в Одессе более ста зданий.

К тому же, здесь расположены несколько объектов культурного наследия, в частности, Воскресенский скит Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря и Воскресенская церковь, а также старинная водонапорная башня.

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Фото: скриншот с видео на Facebook-странице Ольги Квасницкой