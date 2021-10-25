Новости Одессы и Одесской области

Опасные маршрутки и подсчет одесских котов: главные новости Одессы за 24 октября

Опасные маршрутки и подсчет одесских котов: главные новости Одессы за 24 октября

Воскресение, 24 октября 2021 года, запомнилось «Одесской Жизни» такими событиями в Одессе и области.

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Вандалы на одесском Военном спуске обезглавили скульптуру кота-сфинкса

В Одесской области пожарные спасли хозяина загоревшегося дома, а в самой Одессе вынесли трехлетнего малыша из горящей квартиры

В Белгороде-Днестровском водитель авто чуть не протаранил церковные ворота и бросил раненую девушку

Маршруточники-экстремалы в Одесской области возят людей по смертельно опасному мосту

Появился еще один ресурс в сети, где можно узнать адреса пунктов вакцинайии в Одессе: Сайт об отключениях света в Одессе запустил новый полезный сервис

А также мы исследовали улицы города в поисках признаков Хеллоувина: «Одесситы и без того напуганы!» — признаки Хэллоуина на улицах города (фоторепортаж) и считали, сколько в Одессе  изображении котов: Попробуй сосчитай — кошачьи образы одесских настенно-наворотных «полотен»

Читайте также главные новости Одессы за 23 октября: Маршрутки “под завязку”, много смертей и спасенный подкидыш

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Редакция ПРОФИЛЬ

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