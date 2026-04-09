Одесса готовится к масштабному цветению: на городских клумбах появляются первые тюльпаны. В «Горзелентресте» отмечают, что пока цветов немного, но совсем скоро они преобразят облик города.

Цветочные композиции появятся в парках, скверах и зеленых зонах на 27 локациях по всей Одессе. Нынешнее цветение будет особенно массовым благодаря крупной партии посадочного материала – 98 050 луковиц тюльпанов, которые были переданы городу при содействии Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

Это уже не первый жест доброй воли от голландских партнеров. Ранее, уже в период полномасштабного вторжения, Нидерланды подарили Одессе 42 тысячи луковиц. Те цветы радовали горожан и гостей Одессы на протяжении двух последних весен.

