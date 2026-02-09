Ключевые моменты:

Одесская область среди лидеров ввоза автомобилей.

Любовь к BMW: Самая популярная марка в Одессе, в отличие от Volkswagen, лидирующая в 20 областях.

Электрокары – тренд: половина люксовых авто – электрические.

В Одессе любят BMW

По данным МВД, в 2025 году в Украину импортировали 444 860 транспортных средств, по данным МВД. Это на 17% больше, чем в 2024, но все же на треть меньше, чем в 2021 году до полномасштабного вторжения.

Стоит отметить, что рынок подержанных авто доминирует, ведь более 70% импорта – машины с пробегом. Средний возраст ввозимых автомобилей остался на уровне 9 лет. К слову, в 2021-м он достиг 11 лет. Среди редких находок — раритеты типа мопеда Honda Monkey 1967 года или Chevrolet Corvette 1971-го, а в электросегменте — 15-летний Peugeot iOn.

Интересно, что электрокары стали хитом в преддверии роста налогов: они составили четверть всех ввезенных авто (109 309 шт.), обойдя дизельные (94 014 шт.). Правда, бензиновые машины остаются лидерами – 195 059 единиц. Однако из 504 люксовых авто, облагаемых как роскошь, половина оказалась электрическими.

Что касается Одесской области, то в прошлом году в регион ввезли 23 398 автомобилей. Одессу по количеству ввезенных транспортных средств обогнали регионы: город Киев, Львовская, Киевская, Днепропетровская и Ровенская области.

Добавим, что больше всего в Одессу завозили BMW. А вот лидером в большинстве регионов по маркам является Volkswagen. Среди электрокаров Tesla лидирует в 22 регионах.

