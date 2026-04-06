Ключевые моменты:

Львица умерла 11 марта в возрасте 23 лет, что считается редким для этого вида.

Активисты обвиняют зоопарк в ненадлежащих условиях содержания животных.

Руководство учреждения отвергает обвинения и заявляет о качественном уходе за животным.

Смерть львицы в Одесском зоопарке: причины и реакция

На днях стало известно, что в Одесском зоопарке произошла еще одна смерть крупного животного – львицы. Животное скончалось еще 11 марта, однако информация об этом не была сразу обнародована.

Активисты обвинили зоопарк и продолжают настаивать, что условия содержания некоторых крупных животных в зверинце не соответствуют современным требованиям. По их мнению, животным тесно в вольерах, что может негативно влиять на их состояние.

В свою очередь директор зоопарка Игорь Беляков сообщил, что львица умерла в возрасте 23 лет. По его словам, это очень почтенный возраст для львов.

«Крайне редко львы доживают до такого возраста. И это является доказательством того, что наша львица всю жизнь получала качественный уход», — отметил он.

Также руководитель учреждения прокомментировал обвинения со стороны активистов и блогеров, назвав их безосновательными. Он отметил, что подобные заявления являются попыткой дискредитации зоопарка и его сотрудников.

Напомним, недавно в зоопарке ушел из жизни медведь Бумер. Животное с тяжелой судьбой и подорванным в цирках здоровьем не пережило проблем с сердцем.

Тем временем конфликт вокруг одесского зоопарка продолжается: активисты требуют спасать животных и менять условия содержания, руководство говорит об информационной атаке, а депутаты предупреждают о рисках для самих животных. На этом фоне звучат подозрения об интересе к дорогой городской земле. Журналисты «Одесской жизни» собрали позиции всех сторон конфликта: Одесский зоопарк в центре конфликта: животных вывезут, а землю застроят?

