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Как живется оленям в дельте Дуная: рассказали исследователи

Как живется оленям в дельте Дуная: рассказали исследователи

На этой неделе в дельте Дуная сотрудники Дунайского биосферного заповедника проводили мониторинг животных и встретили трех благородных оленей, которых на территорию заповедника привезли весной.

Об этом сообщают на странице ОО «Rewilding Ukraine».

Как сообщают исследователи, три благородных оленя, которых они встретили, паслись в прибрежной зоне острова Очаковский близ Вилкового.

олені

Ученые уверяют, что животные выглядят здоровыми и упитанными. Ведь в дунайских плавнях им достаточно корма — много видов осоки, разнообразных злаков и других питательных растений.

Кроме того, местные рыбаки осенью встречали ланей с детенышами в этом районе дельты.

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Напомним, 20 ланей европейских и 20 благородных оленей выпустили на Белгородский остров в украинской дельте Дуная. Поголовье животных должно было обеспечить восстановление естественного выпаса.

Они поддерживают мозаичный ландшафт, что создает места обитания для многих других видов и способствует обогащению биоразнообразия. Также крупные травоеды выедают избыток растительности, уменьшая риск природных пожаров, —

сообщили на странице организации.

Пока ученые не могут обследовать приморскую полосу дельты. Но с первыми морозами можно будет отследить перемещение и повадки животных по следам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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