Ключевые моменты:
- В Одесской области зарегистрировали 825 новых мощностей по производству и переработке пищевых продуктов.
- Чаще всего бизнес открывает производства хлеба, мучных изделий, растительного масла и напитков, а также занимается переработкой овощей и фруктов.
- В регионе появились новые предприятия, которые выпускают мороженое для кошек и собак, а также корма для декоративных птиц.
В Одесской области открыли 825 новых пищевых производств
По данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 1 июля 2026 года в Одесской области зарегистрировали 825 новых мощностей, связанных с производством, переработкой и хранением пищевых продуктов. Это значительно больше, чем в 2025 году.
Больше всего среди них предприятий, которые производят хлеб и мучные изделия, растительное масло и различные напитки. Также бизнес активно вкладывает средства в переработку фруктов и овощей.
Некоторым предприятиям требуется специальное эксплуатационное разрешение. С начала года выдали 14 таких разрешений. Двенадцать из них касаются хранения продуктов животного происхождения, еще два — производства молочных продуктов и яиц.
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В области начали производить мороженое для собак и кошек
Активно развивается и производство кормов для животных. За первые шесть месяцев 2026 года в Одесской области заработали 18 новых мощностей в этой сфере.
Среди новых проектов есть необычные производства. В частности, в области открыли линии по выпуску мороженого для собак и кошек.
Также появились предприятия, которые производят различные виды кормов для декоративных птиц.
В Одесской области оживился и крафтовый сектор. Малые предприятия продолжают производить пиво, вино и дистилляты.
Для такого бизнеса с начала года выдали 12 деклараций о соответствии оборудования и помещений требованиям законодательства.
В то же время небольшие производства собственных мясных полуфабрикатов пока открываются нечасто.
В Госпродпотребслужбе считают, что рост числа новых предприятий свидетельствует о постепенном восстановлении производства и переработки в области. Бизнес продолжает работать и вкладывать средства, несмотря на военное положение, сложную логистику и постоянные риски безопасности.
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