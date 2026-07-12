Ключевые моменты:

В Одесской области зарегистрировали 825 новых мощностей по производству и переработке пищевых продуктов.

Чаще всего бизнес открывает производства хлеба, мучных изделий, растительного масла и напитков, а также занимается переработкой овощей и фруктов.

В регионе появились новые предприятия, которые выпускают мороженое для кошек и собак, а также корма для декоративных птиц.

В Одесской области открыли 825 новых пищевых производств

По данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 1 июля 2026 года в Одесской области зарегистрировали 825 новых мощностей, связанных с производством, переработкой и хранением пищевых продуктов. Это значительно больше, чем в 2025 году.

Больше всего среди них предприятий, которые производят хлеб и мучные изделия, растительное масло и различные напитки. Также бизнес активно вкладывает средства в переработку фруктов и овощей.

Некоторым предприятиям требуется специальное эксплуатационное разрешение. С начала года выдали 14 таких разрешений. Двенадцать из них касаются хранения продуктов животного происхождения, еще два — производства молочных продуктов и яиц.

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В области начали производить мороженое для собак и кошек

Активно развивается и производство кормов для животных. За первые шесть месяцев 2026 года в Одесской области заработали 18 новых мощностей в этой сфере.

Среди новых проектов есть необычные производства. В частности, в области открыли линии по выпуску мороженого для собак и кошек.

Также появились предприятия, которые производят различные виды кормов для декоративных птиц.

В Одесской области оживился и крафтовый сектор. Малые предприятия продолжают производить пиво, вино и дистилляты.

Для такого бизнеса с начала года выдали 12 деклараций о соответствии оборудования и помещений требованиям законодательства.

В то же время небольшие производства собственных мясных полуфабрикатов пока открываются нечасто.

В Госпродпотребслужбе считают, что рост числа новых предприятий свидетельствует о постепенном восстановлении производства и переработки в области. Бизнес продолжает работать и вкладывать средства, несмотря на военное положение, сложную логистику и постоянные риски безопасности.

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