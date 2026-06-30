Ключевые моменты:

В Измаиле дикая косуля приплыла по Дунаю, испугалась города и застряла в ограждении детской площадки.

Местные жители вовремя поймали животное, не дав ему покалечиться.

Малышку осмотрели ветеринары на Станции юннатов. Она здорова, но в стрессовом состоянии.

Заплыв по Дунаю и ловушка в городе: как спасали измаильскую гостью

Видеозаписью спасения испуганного животного в соцсетях поделился местный житель, ставший главным героем этой истории. Как рассказал Дмитрий Тимофеев корреспонденту «Бессарабии INFORM», он с друзьями отдыхал в кафе, когда заметил косулю. Животное в панике неслось во весь опор и намертво застряло в металлической ограде детской площадки.

Мужчины тут же бросились на помощь. Именно Дмитрий первым сумел перехватить бьющуюся косулю, зафиксировать ее и не дать покалечить себя о веревки.

К слову, такие инциденты в городах Бессарабии часто заканчиваются трагически — подобный случай в Килии в 2023 году стоил застрявшему животному жизни. Но в Измаиле парнокопытному повезло. Скорее всего, она переплыла Дунай (косули — отличные пловцы) и просто растерялась на суше.

Косулю аккуратно погрузили в легковушку и отвезли на Станцию юных натуралистов (юннатов), где традиционно выхаживают всех диких пришельцев.

Специалисты осмотрели «туристку»: серьезных травм нет, но гостья сильно переволновалась и оказалась буквально усыпана клещами. Сейчас ее обрабатывают от паразитов и оставили под наблюдением.

Несколько дней гостья будет приходить в себя на Станции юннатов, после чего ее вывезут в безопасное место и отпустят в дикую природу.

Ранее на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области вернули в дикую природу несколько молодых лесных котов, которых ранее спасли люди.