Ключевые моменты:

Морская вода у берегов Одессы прогреется до 23-24°С.

На побережье сохранится сухая погода и легкое волнение моря.

Опасных погодных явлений вдоль побережья не ожидается.

Какой будет температура моря 6 августа

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 6 августа температура морской воды вдоль побережья Одесской области составит 23-24°С. То есть температура морской воды вполне комфортна для купания.

Синоптики также прогнозируют северо-восточный ветер скоростью 6-11 м/с, без существенных осадков. Море останется с легким волнением, а уровень воды вдоль побережья – в безопасных пределах.

Температура воздуха ночью составит 20-25°С, днем – 30-35°С, поэтому морское побережье станет одним из лучших мест, чтобы переждать дневную жару.

Погода благоприятствует отдыху

По данным синоптиков, опасных метеорологических явлений вдоль побережья Одесской области 6 августа не ожидается. Видимость будет хорошей, а погодные условия останутся благоприятными для отдыха у моря.

В то же время жителям и гостям региона не стоит забывать, что в стране продолжается военное положение. Во время отдыха на пляже важно следить за сообщениями об угрозах и немедленно направляться в укрытие при объявлении воздушной тревоги.

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Автор фото: Анжела Королевич