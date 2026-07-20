Ключевые моменты:

В Гидериме украинцы и молдаване веками живут одной громадой

Почти в каждом дворе есть виноградник и собственный винный погреб

К целебному источнику ежемесячно приезжают паломники из разных областей

Свято-Успенский храм остается главной святыней села

Журналистка «Одесской жизни» Любовь Кузьменко побывала в Гидериме Куяльницкой громады Подольского района. Она пообщалась с местными жителями и настоятелем Свято-Успенского храма отцом Павлом. Также в материале использованы исторические сведения о селе и информация органов местного самоуправления Куяльницкой громады.

Как виноград спасал жителей села

Гидерим — небольшое село на Одесской Подольщине, где уже несколько столетий вместе живут украинцы и молдаване.

Говорят, что виноградную лозу сюда принесли первые поселенцы. Первую лозу возле своего дома посадил старейшина и загадал: если она приживется, значит, будет жить и расти и село. Лоза пустила корни, расцвела. С тех пор виноград стал символом силы громады. И каждая молодая семья сажает свою лозу — на счастье и достаток.

В тяжелые времена, во время Голодомора, именно виноградные лозы спасали людей — их корни варили и ели, чтобы выжить. Кроме того, спасал и чудодейственный источник.

Сердце села — Свято-Успенский храм

Главную святыню Гидерима видно издалека. На высоком холме стоит Свято-Успенский храм (церковь Успения Пресвятой Богородицы).

Первую деревянную церковь жители построили здесь в 1750 году. По легенде, в ночь, когда Дед Рим почил в Боге, над холмом увидели необычный свет — Божья Матерь распростерла свой невидимый омофор, чтобы благословить и взять село под защиту.

Шли века, деревянные стены обветшали. Общими усилиями в XIX веке под руководством священника Иоанна Берещинского вся громада — молдаване и украинцы — вместе возвела каменный храм. Церковь выстояла в самые тяжелые времена, потому что жители окружили ее живым щитом, не позволив разрушить.

И сегодня храм остается духовным центром села.

Недавно прихожане решили построить здесь трапезную, им пообещали спонсорскую помощь. Однако, когда пришло время заливать фундамент, спонсор отказался. Тогда люди сами собрали необходимую сумму и общими усилиями завершили строительство.

Сегодня храм вновь ищет благотворителей — трапезной нужна крыша, а это требует значительных средств.

К пустому колодцу не ходят

Отец Павел (в миру Павел Глухой) служит в Свято-Успенском храме более тридцати лет.

— Когда я переехал сюда, услышал от местных жителей о целебном источнике, который когда-то здесь был. Заинтересовался и попросил сотрудника архива Александра Челея помочь найти это место. Уже через несколько дней он сообщил, что источник находится в районе Доги. Вместе со старостой мы нашли этот источник с кристально чистой водой. Дети помогли расчистить его. Позже установили крест. Местное руководство и сельхозпредприятие благоустроили дорогу, — рассказывает отец Павел.

По его инициативе здесь построили деревянную часовню и крытую купель-бассейн. Теперь каждый первый понедельник месяца сюда съезжаются верующие на крестный ход и освящение воды.

— У источника всегда есть люди. Знаете, к пустому колодцу не ходят, — убежден отец Павел.

Сюда приезжают отовсюду. Эта вода вкусная, имеет сладковатый привкус и высокую минерализацию. Кроме того, люди верят в ее целебную силу.

Два языка и особая гордость мужчин

В Гидериме люди живут так, как их учили родители. Здесь все свои — испокон веков никто не делил людей на украинцев и молдаван. И говорят в селе на двух языках. На праздниках поют и печальные молдавские дойны (так называют молдавскую или румынскую лирическую народную песню), и задорные украинские казацкие песни.

Местная кухня — это отдельный вид искусства. Хозяева обязательно пригласят вас в дом. А в домах обычно есть настоящее чудо — яркие ковры с молдавскими ромбами. Угощать будут и украинским борщом с пампушками, и горячей мамалыгой с ароматными плациндами. И, конечно же, домашним вином.

Особая гордость каждого мужчины — погреб, или, как здесь говорят, пимница. Это большие, сухие и прохладные подземелья, которые есть почти в каждом дворе. Виноградарство для местных жителей — дело чести и негласное соревнование. Осенью каждый колдует над своим урожаем, а потом все ходят друг к другу в гости и пробуют, у кого же вино получилось лучше, слаще и крепче. Поэтому бочки в пимницах никогда не бывают пустыми.

Справка «ОЖ»

Село возникло в начале XVIII века, когда эти земли принадлежали князю Любомирскому. До революции 1917 года оно входило в состав Херсонской губернии. Сейчас — в Куяльницкую громаду Подольского района.

Откуда произошло название села?

О происхождении названия села существует две версии. Официальная гласит, что оно произошло от фамилии местного поселенца Гидеримского.

А вот местные жители рассказывают совсем другую историю.

Говорят, когда-то в здешних лесах поселился Дед Рим. По преданию, он был то ли бывшим казаком, то ли молдавским гайдуком, который защищал бедных. У него был особый дар — он умел находить воду под землей: где копал, там появлялись чистые источники. Люди из Бессарабии приходили сюда, чтобы поселиться возле целебной воды. Так и возникло село, которое позже стали называть Гидерим. Старожилы до сих пор иногда говорят «ДедРим».

Рассказывают также, что Дед Рим закопал на здешних холмах свои сокровища. А золото растворилось в гидеримской воде, поэтому она не портится и лечит разные болезни.

О свойствах воды в Гидериме

Особым был свадебный обычай: молодожены должны были прийти к источнику и набрать воду в глиняный кувшин. Эту воду они приносили родителям, чтобы брак был крепким, а семья жила долго и счастливо.

Девушки перед свадьбой умывались, веря, что вода дарит красоту и чистоту.

В этой воде купали младенцев, чтобы они росли здоровыми.

Больным давали три глотка воды до восхода солнца, чтобы болезнь отступила.

Хозяева окропляли водой скот и порог дома, чтобы нечистая сила не переступила его.

Как помогает целебная вода: рассказы очевидцев

Старожилы вспоминают деда Василия — сторожа огородной бригады. Однажды, идя на работу, он зашел проведать знакомую, которая уже два года не вставала с постели. Кто-то рассказал женщине о целебных свойствах воды, и она попросила деда Василия принести ей ее. Он выполнил просьбу. Две недели женщина пила эту воду и умывалась ею, а затем встала на ноги.

Одна супружеская пара десять лет не могла иметь детей. Они тоже приехали к источнику, окунулись в купель и набрали воды с собой. Спустя некоторое время вновь приехали к отцу Павлу — уже со своим ребенком.

Рассказывают также о просфорнице, которая по ночам не могла спать из-за сильного зуда по всему телу. Врачи помочь не смогли. Тогда она стала умываться родниковой водой, и уже через три ночи болезнь отступила.

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