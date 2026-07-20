Ключевые моменты:

  • В Гидериме украинцы и молдаване веками живут одной громадой
  • Почти в каждом дворе есть виноградник и собственный винный погреб
  • К целебному источнику ежемесячно приезжают паломники из разных областей
  • Свято-Успенский храм остается главной святыней села

Журналистка «Одесской жизни» Любовь Кузьменко побывала в Гидериме Куяльницкой громады Подольского района. Она пообщалась с местными жителями и настоятелем Свято-Успенского храма отцом Павлом. Также в материале использованы исторические сведения о селе и информация органов местного самоуправления Куяльницкой громады.

Как виноград спасал жителей села

Гидерим на карте Одесской области
Гидерим на карте Одесской области

Гидерим — небольшое село на Одесской Подольщине, где уже несколько столетий вместе живут украинцы и молдаване.

Говорят, что виноградную лозу сюда принесли первые поселенцы. Первую лозу возле своего дома посадил старейшина и загадал: если она приживется, значит, будет жить и расти и село. Лоза пустила корни, расцвела. С тех пор виноград стал символом силы громады. И каждая молодая семья сажает свою лозу — на счастье и достаток.

В тяжелые времена, во время Голодомора, именно виноградные лозы спасали людей — их корни варили и ели, чтобы выжить. Кроме того, спасал и чудодейственный источник.

Сердце села — Свято-Успенский храм

Свято-Успенский храм в селе Гидерим
Свято-Успенский храм в селе Гидерим
Вход в храм в селе Гидерим
Вход в храм

Главную святыню Гидерима видно издалека. На высоком холме стоит Свято-Успенский храм (церковь Успения Пресвятой Богородицы).

Первую деревянную церковь жители построили здесь в 1750 году. По легенде, в ночь, когда Дед Рим почил в Боге, над холмом увидели необычный свет — Божья Матерь распростерла свой невидимый омофор, чтобы благословить и взять село под защиту.

Шли века, деревянные стены обветшали. Общими усилиями в XIX веке под руководством священника Иоанна Берещинского вся громада — молдаване и украинцы — вместе возвела каменный храм. Церковь выстояла в самые тяжелые времена, потому что жители окружили ее живым щитом, не позволив разрушить.

И сегодня храм остается духовным центром села.

Трапезная, построенная на средства прихожан в селе Гидерим
Трапезная, построенная на средства прихожан

Недавно прихожане решили построить здесь трапезную, им пообещали спонсорскую помощь. Однако, когда пришло время заливать фундамент, спонсор отказался. Тогда люди сами собрали необходимую сумму и общими усилиями завершили строительство.

Сегодня храм вновь ищет благотворителей — трапезной нужна крыша, а это требует значительных средств.

К пустому колодцу не ходят

Отец Павел служит в Свято-Успенском храме более тридцати лет
Отец Павел служит в Свято-Успенском храме более тридцати лет

Отец Павел (в миру Павел Глухой) служит в Свято-Успенском храме более тридцати лет.

— Когда я переехал сюда, услышал от местных жителей о целебном источнике, который когда-то здесь был. Заинтересовался и попросил сотрудника архива Александра Челея помочь найти это место. Уже через несколько дней он сообщил, что источник находится в районе Доги. Вместе со старостой мы нашли этот источник с кристально чистой водой. Дети помогли расчистить его. Позже установили крест. Местное руководство и сельхозпредприятие благоустроили дорогу, — рассказывает отец Павел.

Крестный ход в селе Гидерим

По его инициативе здесь построили деревянную часовню и крытую купель-бассейн. Теперь каждый первый понедельник месяца сюда съезжаются верующие на крестный ход и освящение воды.

— У источника всегда есть люди. Знаете, к пустому колодцу не ходят, — убежден отец Павел.

Сюда приезжают отовсюду. Эта вода вкусная, имеет сладковатый привкус и высокую минерализацию. Кроме того, люди верят в ее целебную силу.

Купель возле целебного источника в селе Гидерим
Купель возле целебного источника

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Два языка и особая гордость мужчин

В Гидериме люди живут так, как их учили родители. Здесь все свои — испокон веков никто не делил людей на украинцев и молдаван. И говорят в селе на двух языках. На праздниках поют и печальные молдавские дойны (так называют молдавскую или румынскую лирическую народную песню), и задорные украинские казацкие песни.

Местная кухня — это отдельный вид искусства. Хозяева обязательно пригласят вас в дом. А в домах обычно есть настоящее чудо — яркие ковры с молдавскими ромбами. Угощать будут и украинским борщом с пампушками, и горячей мамалыгой с ароматными плациндами. И, конечно же, домашним вином.

Виноградники в селе Гидерим
Виноградники в селе Гидерим

Особая гордость каждого мужчины — погреб, или, как здесь говорят, пимница. Это большие, сухие и прохладные подземелья, которые есть почти в каждом дворе. Виноградарство для местных жителей — дело чести и негласное соревнование. Осенью каждый колдует над своим урожаем, а потом все ходят друг к другу в гости и пробуют, у кого же вино получилось лучше, слаще и крепче. Поэтому бочки в пимницах никогда не бывают пустыми.

Справка «ОЖ»
Село возникло в начале XVIII века, когда эти земли принадлежали князю Любомирскому. До революции 1917 года оно входило в состав Херсонской губернии. Сейчас — в Куяльницкую громаду Подольского района.

Откуда произошло название села?

Улица села Гидерим
Улица села Гидерим

О происхождении названия села существует две версии. Официальная гласит, что оно произошло от фамилии местного поселенца Гидеримского.

А вот местные жители рассказывают совсем другую историю.

Говорят, когда-то в здешних лесах поселился Дед Рим. По преданию, он был то ли бывшим казаком, то ли молдавским гайдуком, который защищал бедных. У него был особый дар — он умел находить воду под землей: где копал, там появлялись чистые источники. Люди из Бессарабии приходили сюда, чтобы поселиться возле целебной воды. Так и возникло село, которое позже стали называть Гидерим. Старожилы до сих пор иногда говорят «ДедРим».

Рассказывают также, что Дед Рим закопал на здешних холмах свои сокровища. А золото растворилось в гидеримской воде, поэтому она не портится и лечит разные болезни.

О свойствах воды в Гидериме

  • Особым был свадебный обычай: молодожены должны были прийти к источнику и набрать воду в глиняный кувшин. Эту воду они приносили родителям, чтобы брак был крепким, а семья жила долго и счастливо.
  • Девушки перед свадьбой умывались, веря, что вода дарит красоту и чистоту.
  • В этой воде купали младенцев, чтобы они росли здоровыми.
  • Больным давали три глотка воды до восхода солнца, чтобы болезнь отступила.
  • Хозяева окропляли водой скот и порог дома, чтобы нечистая сила не переступила его.

Как помогает целебная вода: рассказы очевидцев

Захоронения священников в Гидериме
Захоронения священников в Гидериме
  • Старожилы вспоминают деда Василия — сторожа огородной бригады. Однажды, идя на работу, он зашел проведать знакомую, которая уже два года не вставала с постели. Кто-то рассказал женщине о целебных свойствах воды, и она попросила деда Василия принести ей ее. Он выполнил просьбу. Две недели женщина пила эту воду и умывалась ею, а затем встала на ноги.
  • Одна супружеская пара десять лет не могла иметь детей. Они тоже приехали к источнику, окунулись в купель и набрали воды с собой. Спустя некоторое время вновь приехали к отцу Павлу — уже со своим ребенком.
  • Рассказывают также о просфорнице, которая по ночам не могла спать из-за сильного зуда по всему телу. Врачи помочь не смогли. Тогда она стала умываться родниковой водой, и уже через три ночи болезнь отступила.

Ранее мы рассказывали о столетней мельнице в Одесской области и почему за мукой едут именно в Шершенцы.

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