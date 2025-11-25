Ключевые моменты:

Минэкономики официально заявило, что не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы «Национального кэшбэка» в 2026 году.

Цитируемые СМИ изменения в нормативных актах касаются исключительно технического перераспределения средств.

Детали

«Национальный кэшбэк продолжает работу в штатном режиме. Минэкономики не готовило и не рассматривало документы, которые бы предусматривали прекращение работы Национального кэшбэка в 2026 году. Обнародованная в СМИ информация не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Министерство пояснило, что изменения, на которые ссылались СМИ, носят технический характер и касаются перераспределения средств, но никоим образом не являются решением о сворачивании или сокращении финансирования программы.

В Минэкономики подчеркнули, что общественность будет заблаговременно проинформирована в случае принятия любых решений, которые могут повлиять на работу «Национального кэшбэка». В настоящее время продолжается подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, а также обновление списков производителей.

Читайте также: