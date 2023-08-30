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Свет, вода и газ: когда и как передавать показания счетчиков

Свет, вода и газ: когда и как передавать показания счетчиков

Помимо того, что за коммунальные услуги нужно регулярно платить, необходимо ежемесячно присылать показатели всех счетчиков (если, конечно, не хотите увидеть в платежках завышенные суммы за свет, воду и газ и платить больше реального потребления). Напоминаем, когда и как это могут сделать одесситы.
И в первую очередь отметим, что все показания за прошедший месяц желательно передавать с 1 по 5 число текущего месяца.

Как передать показатели за электричество

Объемы потребленной электроэнергии определяются за расчетный период, то есть за один календарный месяц. Потребители должны предоставить данные за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца (в этом случае данные будут засчитаны за 1 число).

Если показатели счетчика света передать позже, то данные на 1 число рассчитываются по среднесуточному объему потребителя. Так, не передав показания вовремя, вы увидите в платежке цифры не за потребленное вами электричество, а высчитанный среднесуточный объем потребления.

Передать показания счетчика за счет можно такими способами:

  • в личном кабинете на сайте ДТЭК;
  • в месседжере «Вайбер» или «Телеграм»;
  • по телефону (048) 705 90 90 (для стационарных телефонов) или (068) 750-90-90, (095) 750-90-90, (073) 750-90-90 (для мобильных телефонов).

Показатели за воду: передаем правильно

Напоминаем, что показания счетчиков воды «Инфоксводоканал» принимает с 1 по 4 число месяца, следующего за отчетным.

Показатели можно передать:

  • через личный кабинет на сайте http://infoxvod.com.ua;
  • чат боты Вайбер и Телеграм;
  • автоответчик контакт-центра по номерам: 705-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155, 066-905-55-05.

Показатели газа: что нужно учитывать?

Показания счетчиков газа украинцы должны передавать с 1 по 5 число каждого месяца. При этом следует помнить, что, помимо оплаты по счетам, потребители также платят и за транспортировку газа, тариф которого фиксирован и не зависит от объема потребления. Показатели принимаются, в том числе и в выходные дни, если они выпадают на период с 1 по 5 число месяца. Это можно сделать:

  • в личном кабинете на сайте gas.ua;
  • в чат-боте GASUA в «Вайбер», телеграмм и мессенджере Фейсбук;
  • с помощью голосового меню позвоните в контакт-центр по номерам нашей горячей линии и выберите кнопку 2. Телефоны: 066-300-2-888 (Водафон), 098-300-2-888 (Киевстар), 093-300-2-888 (Lifecell);
  • с помощью SMS-сообщения на номер 4647.

Читайте также: Сколько будем платить за свет, газ и воду с 1 сентября

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Редакция ПРОФИЛЬ

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