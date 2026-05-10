Ключевые моменты:
- В Подольске на шесть дней отключат газ в одном из жилых домов.
- Ограничения связаны с ремонтными работами на газопроводе.
Отключение газа в Подольске: кто останется без снабжения
Как сообщили в Одессагаз, временное прекращение газоснабжения связано с проведением плановых ремонтных работ на распределительных газопроводах.
Без газа с 14 по 20 мая 2026 года останутся жители дома №121 на улице Железнодорожников.
В компании уточнили, что подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.
В Одессагаз отметили, что подключение потребителей будет проводиться в соответствии с правилами безопасности систем газоснабжения и только в присутствии владельца жилья.
Для восстановления газоснабжения необходимо выполнить несколько обязательных условий:
- наличие договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования;
- отсутствие задолженности по договору обслуживания;
- отсутствие долгов за распределение природного газа;
- соответствие системы газоснабжения проектной и технической документации;
- отсутствие нарушений правил безопасности систем газоснабжения.
В компании также напомнили, что несоблюдение требований безопасности может стать причиной отказа в подключении газа после завершения ремонтных работ.
