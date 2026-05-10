Ключевые моменты:

  • В Подольске на шесть дней отключат газ в одном из жилых домов.
  • Ограничения связаны с ремонтными работами на газопроводе.

Отключение газа в Подольске: кто останется без снабжения

Как сообщили в Одессагаз, временное прекращение газоснабжения связано с проведением плановых ремонтных работ на распределительных газопроводах.

Без газа с 14 по 20 мая 2026 года останутся жители дома №121 на улице Железнодорожников.

В компании уточнили, что подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.

В Одессагаз отметили, что подключение потребителей будет проводиться в соответствии с правилами безопасности систем газоснабжения и только в присутствии владельца жилья.

Для восстановления газоснабжения необходимо выполнить несколько обязательных условий:

  • наличие договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования;
  • отсутствие задолженности по договору обслуживания;
  • отсутствие долгов за распределение природного газа;
  • соответствие системы газоснабжения проектной и технической документации;
  • отсутствие нарушений правил безопасности систем газоснабжения.

В компании также напомнили, что несоблюдение требований безопасности может стать причиной отказа в подключении газа после завершения ремонтных работ.

