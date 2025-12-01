отключение воды

Ключевые моменты:

  • 2 декабря 2025 года в Пересыпском районе Одессы проведут аварийные ремонтные работы.
  • Подача воды будет прекращена с 09:00 до 23:00.
  • Без воды останутся дома на Десантном бульваре, ул. Крымской и ул. Академика Заболотного.
  • «Інфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

Как сообщает филиал «Инфоксводоканал», подача воды будет прекращена в связи с проведением ремонтных работ на объектах водопровода.

Предварительно, отключение продлится с 09:00 до 23:00 часов.

Без воды временно останутся потребители по следующим адресам:

  • Десантный бульвар, 4, 6, 18;
  • Крымская улица, 62, 64, 66, 70;
  • Академика Заболотного, 35–39.

Филиал «Инфоксводоканал» заранее приносит извинения за временные неудобства.

Для получения справок и дополнительной информации круглосуточно работают телефоны:

  • 0-800-307-505;
  • 705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.
Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме