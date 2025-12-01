Ключевые моменты:
- 2 декабря 2025 года в Пересыпском районе Одессы проведут аварийные ремонтные работы.
- Подача воды будет прекращена с 09:00 до 23:00.
- Без воды останутся дома на Десантном бульваре, ул. Крымской и ул. Академика Заболотного.
- «Інфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
Как сообщает филиал «Инфоксводоканал», подача воды будет прекращена в связи с проведением ремонтных работ на объектах водопровода.
Предварительно, отключение продлится с 09:00 до 23:00 часов.
Без воды временно останутся потребители по следующим адресам:
- Десантный бульвар, 4, 6, 18;
- Крымская улица, 62, 64, 66, 70;
- Академика Заболотного, 35–39.
Филиал «Инфоксводоканал» заранее приносит извинения за временные неудобства.
Для получения справок и дополнительной информации круглосуточно работают телефоны:
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
