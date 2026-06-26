Ключевые моменты:
- 26 июня часть Одессы временно осталась без водоснабжения из-за ремонтных работ.
- Восстановление водоснабжения будет происходить поэтапно – в 15:00, 18:00 или 20:00 в зависимости от адреса.
Список адресов и график восстановления водоснабжения
Сегодня, 26 июня, часть жителей Одессы временно осталась без водоснабжения из-за проведения ремонтных работ на сетях. Добавим, что возобновление подачи воды запланировано поэтапно в течение дня.
Водоснабжение было прекращено с 10:00. В зависимости от адреса воду планируют вернуть в 15:00, 18:00 или 20:00. Ограничения действуют по следующим адресам:
- ул. Святослава Рихтера (восстановление водоснабжения в 18:00);
- ул. Малишевское восстановление водоснабжения в 18.00);
- ул. Старицкого восстановления водоснабжения в 18.00);
- ул. Граница восстановления водоснабжения в 18.00);
- ул. Академика Заболотного, 51 (восстановление водоснабжения в 20:00);
- просп. Князя Владимира Великого, 126-138 (восстановление водоснабжения в 15.00);
- ул. 28 Бригады, 29-31 (восстановление водоснабжения в 15.00);
- ул. Виталия Блажко, 6 (восстановление водоснабжения в 15.00).
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