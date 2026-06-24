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Утром 24 июня без света осталась часть Хаджибейского района Одессы.

Причиной стало аварийное отключение оборудования.

Энергетики уже работают над устранением неисправности.

Как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», в 09:04 произошло аварийное отключение оборудования. В результате часть Хаджибейского района Одессы осталась без электроснабжения.

По информации энергетиков, специалоисты уже работают, чтобы как можно быстрее устранить неисправность и вернуть свет в каждый дом.

Также напомним, что из-за жары в Одесской области ввели ограничения для грузовиков.