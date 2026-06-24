Восстановление электроснабжения

Ключевые моменты:

  • Утром 24 июня без света осталась часть Хаджибейского района Одессы.
  • Причиной стало аварийное отключение оборудования.
  • Энергетики уже работают над устранением неисправности.

Как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», в 09:04 произошло аварийное отключение оборудования. В результате часть Хаджибейского района Одессы осталась без электроснабжения.

По информации энергетиков, специалоисты уже работают, чтобы как можно быстрее устранить неисправность и вернуть свет в каждый дом.

Также напомним, что из-за жары в Одесской области ввели ограничения для грузовиков.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме