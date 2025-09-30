Ключевые моменты:

В 08:50 утра произошло внезапное отключение оборудования в Одесском районе.

Электричества лишились как жилые дома, так и объекты критической инфраструктуры.

Специалисты пытаются подключить потребителей через резервные источники питания, где это возможно.

Возобновление подачи света планируется к 12:00.

Аварийное отключение света в Одесском районе 30 сентября

Сегодня утром, 30 сентября, в 08:50 произошло аварийное отключение оборудования в Одесском районе Одесской области. Как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», на месте уже работают аварийные бригады.

Где это возможно, специалисты планируют временно запитать важные объекты и потребителей от резервных источников питания. По предварительным прогнозам, подачу электроэнергии должны восстановить до 12:00.

Проверить наличие света по конкретному адресу можно через официальные чат-боты в Viber и Telegram:

За последние сутки специалисты ДТЭК восстановили электроснабжение для 18 761 потребителя в 15 населённых пунктах области. Были отремонтированы 13 воздушных линий и восстановлены 207 трансформаторных подстанций.

Тем не менее, по состоянию на утро 30 сентября, 12 901 абонент в 16 сёлах и посёлках остаются без света. Энергетики продолжают работу в усиленном режиме.

Кроме того, из-за нестабильного электроснабжения не работают светофоры в некоторых районах Одессы, что может осложнить дорожную ситуацию.