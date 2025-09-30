Ключевые моменты:
- Ливень в Одессе затопил перекрестки и дороги, из-за чего есть перебои в движении трамваев, а движение транспорта на многих улицах остановлено или затруднено.
- Полностью не работает трамвай №12, маршрут №7 сокращен. Несколько светофоров отключены, движение частично парализовано.
- Список проблемных улиц постоянно обновляется. Сейчас полностью перекрыто движение на улицах Небесной Сотни, Семьи Глодан, Ярослава Мудрого и Балковской.
Затопленные улицы и остановка транспорта в Одессе 30 сентября
В Одессе продолжается транспортный коллапс из-за ливней: в городе затоплены десятки улиц, перекрёстки и трамвайные линии.
Как сообщают в мэрии и патрульной полиции, по состоянию на 11:00 в некоторых районах полностью остановлено движение, в других — движение серьёзно затруднено. Перекрёсток на улице Семьи Глодан временно перекрыт из-за большого количества воды. При этом на углу улиц Инглези и Космонавтов движение уже начали восстанавливать.
Перебои в движении трамваев
Из-за подтоплений:
Трамвайный маршрут №12 не курсирует.
Трамвай №7 временно ходит только от 11-й станции Люстдорфской дороги до Херсонского сквера.
Автомобилистам: где нельзя проехать
Где движение транспорта невозможно:
- Улица Небесной Сотни, 83
- Улица Семьи Глодан, 18
- Улица Ярослава Мудрого, 27а
- Улица Балковская (район суда)
Где движение затруднено, но возможно:
- Химическая / Промышленная
- Приморская / Газовый переулок
- Ширяевский переулок
- Марсельская улица
- Инглези, 11 и 14а
- Космонавтов, 32
- Черноморского казачества / Прыгуна
- Среднефонтанская площадь
- Французский бульвар
- Мельницкая
- Независимости
- Церковная (движение только для грузовиков)
- Черноморского казачества / Газовый
- Балковская / Бугаевская
- Мельницкая / Степная (движение нестабильное)
- Князя Владимира Великого / Кишиневская (движение нестабильное).
Перебои в работе светофоров
В настоящее время отключены светофорные объекты по адресам:
- просп. Князя Владимира Великого — ул. 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода;
- ул. Героев Крут — ул. Ицхака Рабина..
- ул. Василия Стуса- Мельницкая.
- на Балковской в районе Приморского районного суда,
На перекрестках Мельницкая/Степная и Князя Владимира Великого/Кишиневская работа не стабильная, что дополнительно осложняет движение.
Власти просят водителей без острой необходимости не выезжать в город, чтобы не усугублять ситуацию на дорогах.