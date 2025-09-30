Ключевые моменты:

Ливень в Одессе затопил перекрестки и дороги, из-за чего есть перебои в движении трамваев, а движение транспорта на многих улицах остановлено или затруднено.

Полностью не работает трамвай №12, маршрут №7 сокращен. Несколько светофоров отключены, движение частично парализовано.

Список проблемных улиц постоянно обновляется. Сейчас полностью перекрыто движение на улицах Небесной Сотни, Семьи Глодан, Ярослава Мудрого и Балковской.

Затопленные улицы и остановка транспорта в Одессе 30 сентября

В Одессе продолжается транспортный коллапс из-за ливней: в городе затоплены десятки улиц, перекрёстки и трамвайные линии.

Как сообщают в мэрии и патрульной полиции, по состоянию на 11:00 в некоторых районах полностью остановлено движение, в других — движение серьёзно затруднено. Перекрёсток на улице Семьи Глодан временно перекрыт из-за большого количества воды. При этом на углу улиц Инглези и Космонавтов движение уже начали восстанавливать.

Перебои в движении трамваев

Из-за подтоплений:

Трамвайный маршрут №12 не курсирует.

Трамвай №7 временно ходит только от 11-й станции Люстдорфской дороги до Херсонского сквера.

Автомобилистам: где нельзя проехать

Где движение транспорта невозможно:

Улица Небесной Сотни, 83

Улица Семьи Глодан, 18

Улица Ярослава Мудрого, 27а

Улица Балковская (район суда)

Где движение затруднено, но возможно:

Химическая / Промышленная

Приморская / Газовый переулок

Ширяевский переулок

Марсельская улица

Инглези, 11 и 14а

Космонавтов, 32

Черноморского казачества / Прыгуна

Среднефонтанская площадь

Французский бульвар

Мельницкая

Независимости

Церковная (движение только для грузовиков)

Черноморского казачества / Газовый

Балковская / Бугаевская

Мельницкая / Степная (движение нестабильное)

Князя Владимира Великого / Кишиневская (движение нестабильное).

Перебои в работе светофоров

В настоящее время отключены светофорные объекты по адресам:

просп. Князя Владимира Великого — ул. 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода;

ул. Героев Крут — ул. Ицхака Рабина..

ул. Василия Стуса- Мельницкая.

на Балковской в районе Приморского районного суда,

На перекрестках Мельницкая/Степная и Князя Владимира Великого/Кишиневская работа не стабильная, что дополнительно осложняет движение.

Власти просят водителей без острой необходимости не выезжать в город, чтобы не усугублять ситуацию на дорогах.