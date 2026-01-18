Ключевые моменты:

  • Без воды остались жители Филатова, Космонавтов, Варненской и Героев Крут.
  • Аварийно-ремонтные работы начались вечером 17 января.
  • В Лузановке и на Пересыпи — отключение света, воды и возможные проблемы с отоплением.

Отключение воды в Черемушках: что известно

С вечера 17 января специалисты «Инфоксводоканала» проводят аварийно-ремонтные работы, из-за которых часть домов в районе Черемушки осталась без воды. Проблема затронула жителей улиц Академика Филатова, Космонавтов, Варненская, Героев Крут.

По информации на официальном сайте предприятия, восстановление водоснабжения планируется до 15:00 18 января. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Также с 10:00 до 16:00 18 января в районе Лузановки и части Пересыпского района проходят неотложные ремонтные работы на электросетях. В это время в домах не будет электричества. Вода также отключена из-за остановки насосных станций, возможны перебои с отоплением.

