Ключевые моменты:

Плановые ремонтные работы по газопроводу среднего давления.

Зоны отключения: улица Приморская и Военный спуск.

Дата отключения: 21 января с 09:00 до 17:30.

Где не будет газа

В связи с проведением работ по газопроводу среднего давления по ул. Приморская с 09:00 до 17:30 21 января без газоснабжения останутся потребители по следующим адресам:

Одария, 1

Приморская, 20

Приморская, 59

Приморская, 40/42

Приморская, 36

Военный спуск, 5

Военный спуск, 13а

Военный спуск, (Гоголя, 23/1)

Напомним, по сообщению компании ДТЭК «Одесские электросети», графики отключений света 17 января действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сетей.

