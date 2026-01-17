без газа

Ключевые моменты:

  • Плановые ремонтные работы по газопроводу среднего давления.
  • Зоны отключения: улица Приморская и Военный спуск.
  • Дата отключения: 21 января с 09:00 до 17:30.

Где не будет газа

В связи с проведением работ по газопроводу среднего давления по ул. Приморская с 09:00 до 17:30 21 января без газоснабжения останутся потребители по следующим адресам:

  • Одария, 1
  • Приморская, 20
  • Приморская, 59
  • Приморская, 40/42
  • Приморская, 36
  • Военный спуск, 5
  • Военный спуск, 13а
  • Военный спуск, (Гоголя, 23/1)

Напомним, по сообщению компании ДТЭК «Одесские электросети», графики отключений света 17 января действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сетей.

