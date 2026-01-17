Ключевые моменты:
- Плановые ремонтные работы по газопроводу среднего давления.
- Зоны отключения: улица Приморская и Военный спуск.
- Дата отключения: 21 января с 09:00 до 17:30.
Где не будет газа
В связи с проведением работ по газопроводу среднего давления по ул. Приморская с 09:00 до 17:30 21 января без газоснабжения останутся потребители по следующим адресам:
- Одария, 1
- Приморская, 20
- Приморская, 59
- Приморская, 40/42
- Приморская, 36
- Военный спуск, 5
- Военный спуск, 13а
- Военный спуск, (Гоголя, 23/1)
Напомним, по сообщению компании ДТЭК «Одесские электросети», графики отключений света 17 января действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сетей.
