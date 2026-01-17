Ключевые моменты:

18 января, с 10:00 до 16:00 – ремонт электросетей.

Зона отключения электричества и воды.

Частичное отключение отопления в Пересыпском районе.

21 января — плановое отключение газа на Приморском и Военном спуске из-за ремонта газопровода.

Ремонт электросетей

18 января в связи с ремонтными работами электрических сетей с 10.00 до 16.00 без электро- и водоснабжения останутся потребители ж/м «Лузановка» и части Пересыпского района города (бывший ж/м Котовского). Без воды также будут следующие населенные пункты:

г. Южное;

с. Иличенко, с. Корсунцы, с. Красноселка, с. Светлое, с. Александровка, с. Крыжановка, с. Лески, с. Фонтанка, с. Известнярка, с. Новая Дофиновка, пгт. Черноморское, с. Змиенково, с. Григоровка, с. Новые Беляри, с. Булдинка, с. Визирка, с. Беляри, с. Сычавка.

Кроме того, в части Пересыпского района частично будет отсутствовать отопление.

Напомним, из-за плановых ремонтных работ на газопроводе среднего давления 21 января временно отключат газ в домах на Приморском и Военном спуске.

