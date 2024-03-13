Церковные праздники и приметы 13 марта: что предвещает ветреный день и почему нельзя ходить в лес

13 марта: какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 13 марта, по новому церковному календарю (26 марта по старому) православные вспоминают перенесение мощей святого Никифора (известного также как Никифор Исповедник), патриарха Константинопольского жившего в VIII веке и являвшегося выдающимся духовным деятелем Византийской империи.

Никифор жил в Константинополе, его с детства воспитывали в благочестии и богобоязненности. Когда он вырос, то стал царским советником при императоре Льве IV, а при императоре Константине VI Никифор выступил на Никейском Вселенском соборе в защиту почитания икон. После этого он уехал из города и поселился в уединении возле моря, где основал монастырь.

В 806 году, когда умер патриарх Тарасий, Никифор принял постриг и стал новым патриархом. Но при иконоборце Льве V Армянине святой отказался беседовать с еретиками и за это впал в немилость. Патриарха отправили в ссылку в монастырь в Хрисополь, а затем – на остров Проконнис в Мраморном море. 13 лет Никифор Исповедник провел в изгнании и там же умер. Через 19 лет его мощи перенесли в собор Святой Софии.

У святого Никифора просят выздоровления от любых болезней и поддержки во всех начинаниях. К святителю обращаются за помощью, если кто-то из родственников тяжело болеет.

Праздник 13 марта по старому стилю – день памяти святого монаха-исповедника Василия.

У кого именины 13 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.

Талисманом человека, рожденного 13 марта является оливин – камень, который часто называют вечерним изумрудом. Издавна верили, что украшения из оливина помогают вылечить проблемы со слухом и зрением.

Никифоров день: приметы 13 марта

В народном календаре сегодня – Никифоров день. По его приметам ориентировались, какой будет погода в дальнейшем:

гуси уже прилетели – лето будет теплым и урожайным;

стоит густой туман – летом будут частые дожди;

солнечно и сухо – будет большой урожай;

ранняя гроза при северном ветре – весна будет холодной.

Также считается, что если в этот день сильный ветер, то летом может быть аномальная жара.

Наши предки верили, что в этот день лучше держаться подальше от леса, ведь уже просыпается медведь, которого считали человеком-оборотнем, который может затащить человека в мир мертвых. Именно поэтому детей, родившихся 13 марта, считали сильными как это животное. Предки верили, что такие люди прекрасно хранят семейный костер.

Также верили, что сон, который приснился в ночь на 13 марта, является вещим.

Что нельзя делать 13 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать – ссориться, особенно супругам, желать зла, завидовать, отказывать в помощи. Кроме того:

не советуют в этот день рубить дрова и деревья и вообще брать в руки топор или пилу – можно навлечь беду,

не стоит в этот день уходить в лес без необходимости;

запрещено наносить вред животным и растениям;

нельзя пить алкогольные напитки, злословить;

также девушкам до 14 лет нельзя было стричь волосы, потому что этим состригалась и судьба.

Что можно делать 13 марта