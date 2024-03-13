Магнитные бури 13 марта: стоит ли беспокоиться метеозависимым

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины в среду, 13 марта, магнитная буря не ожидается. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.
Магнитные бури — это явление в верхних слоях атмосферы и магнитосферы Земли, вызванное взаимодействием заряженных частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли.
Магнитные бури могут вызывать некоторые физиологические и психологические изменения у людей. Некоторые исследования связывают их с ухудшением сна, изменениями артериального давления и даже повышением уровня стресса. Некоторые люди сообщают о головных болях, раздражительности и изменениях настроения в периоды магнитных бурь.
Что нужно делать в дни магнитных бурь
- Следить за самочувствием: будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям во время магнитной бури. Записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды;
- Уделить внимание здоровью и отдыху: возможно, вам понадобится больше отдыха и релаксации во время магнитной бури. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна, занимайтесь расслабляющими практиками, такими как йога или медитация;
- Избегать стресса и напряжения: по возможности дистанцируйтесь от всевозможных конфликтных ситуаций или перегрузок работы в период магнитной бури;
- Проводить время на свежем воздухе: для некоторых метеозависимых людей нахождение на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто нахождение на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить ваше самочувствие.
Чего нельзя делать во время магнитной бури
- Стремитесь избегать физических нагрузок, особенно если вы чувствуете усиление метеозависимых симптомов;
- Пренебрегать тревожными симптомами: если вы хоть немного чувствуете обострение хронических заболеваний, то постарайтесь сразу же его устранить или обратитесь к врачу;
- Ссориться, нервничать, кричать: эмоциональное состояние в эти дни может быть нестабильным, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие и избегать ситуаций, которые могут привести к конфликтам;
- Злоупотреблять стимуляторами: Старайтесь избегать излишнего потребления кофеина, алкоголя и других стимуляторов. В период магнитной бури ваша реакция на них может быть более чувствительной, и это может усилить негативные эффекты.