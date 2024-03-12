В Одессе объявлено штормовое предупреждение: прогноз погоды на ближайшие дни

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Будьте крайне осторожны во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить и не оставлять транспортные средства возле раскидистых деревьев, линий электропередач и рекламных щитов, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение.

В мэрии напомнили о минной опасности в такую погоду:

«В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102».

Какая будет погода в ближайшее время

Как сообщает sinoptik.ua, в Одессе весь день 12 марта продержится облачная погода. В середине дня пойдет дождь и будет идти до позднего вечера.

13-14 марта суток в южной части Украины пройдут небольшие дожди, рассказали в Укргидрометцентре.

Ночью 13 марта в центральных и западных областях пройдет небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, на юге 1-6° тепла, днем 2-9° тепла.

14 марта на Закарпатье и юге Одесской области ожидается 8-13° тепла, в Крыму до +16°.