Новости Одессы и Одесской области

В Одессе объявлено штормовое предупреждение: прогноз погоды на ближайшие дни

В Одессе объявлено штормовое предупреждение: прогноз погоды на ближайшие дни

В течение суток, 12 марта, в Одессе ожидаются порывы восточного ветра, 15-17 м/с. В городе объявлено штормовое предупреждение, уровень опасности — желтый.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Будьте крайне осторожны во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить и не оставлять транспортные средства возле раскидистых деревьев, линий электропередач и рекламных щитов, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение.

В мэрии напомнили о минной опасности в такую погоду:

«В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102».

Какая будет погода в ближайшее время

Как сообщает sinoptik.ua, в Одессе весь день 12 марта продержится облачная погода. В середине дня пойдет дождь и будет идти до позднего вечера.

13-14 марта суток в южной части Украины пройдут небольшие дожди, рассказали в Укргидрометцентре.

Ночью 13 марта в центральных и западных областях пройдет небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, на юге 1-6° тепла, днем 2-9° тепла.

14 марта на Закарпатье и юге Одесской области ожидается 8-13° тепла, в Крыму до +16°.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua