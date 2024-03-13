Церковні свята та прикмети 13 березня: що віщує вітряний день і чому не можна ходити в ліс

13 березня: яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 13 березня, за новим церковним календарем (26 березня за старим) православні згадують перенесення мощів святого Никифора (відомого також як Никифор Сповідник), патріарха Константинопольського, який жив у VIII столітті і був видатним духовним діячем Візантійської імперії.

Никифор жив у Константинополі, його з дитинства виховували у благочестя та богобоязливості. Коли він виріс, то став царським радником за імператора Лева IV, а за імператора Костянтина VI Никифор виступив на Нікейському Вселенському соборі на захист шанування ікон. Після цього він виїхав із міста і оселився на самоті біля моря, де заснував монастир.

806 року, коли помер патріарх Тарасій, Никифор прийняв постриг і став новим патріархом. Але за іконоборця Лева V Вірменині святий відмовився розмовляти з єретиками і за це впав у немилість. Патріарха відправили на заслання до монастиря в Хрисополь, а потім – на острів Проконніс у Мармуровому морі. 13 років Никифор Сповідник провів у вигнанні і помер. Через 19 років його мощі перенесли до собору Святої Софії.

У святого Никифора просять одужання від будь-яких хвороб та підтримки у всіх починаннях. До святителя звертаються за допомогою, якщо хтось із родичів тяжко хворіє.

Свято 13 березня за старим стилем – День пам’яті святого ченця-сповідника Василя.

У кого іменини 13 березня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Григорій, Христина, Михайло, Никифор, Микола, Терентій.

Талісманом людини, народженої 13 березня, є олівін – камінь, який часто називають вечірнім смарагдом. Здавна вірили, що прикраси з олівіну допомагають вилікувати проблеми зі слухом та зором.

Нікіфорів день: прикмети 13 березня

У народному календарі сьогодні – Никифорів день. За його прикметами орієнтувалися, якою буде погода надалі:

гуси вже прилетіли – літо буде теплим та врожайним;

стоїть густий туман – влітку часті дощі;

сонячно та сухо – буде великий урожай;

рання гроза при північному вітрі – весна буде холодною.

Також вважається, що якщо цього дня сильний вітер, то влітку може бути аномальна спека.

Наші пращури вірили, що в цей день краще триматися подалі від лісу, адже вже прокидається ведмідь, якого вважали людиною-перевертнем, яка може затягнути людину у світ мертвих. Саме тому дітей, які народилися 13 березня, вважали сильними як ця тварина. Батьки вірили, що такі люди чудово зберігають сімейне багаття.

Також вірили, що сон, який наснився в ніч на 13 березня, є пророчим.

Що не можна робити 13 березня

Серед заборон, що сьогодні не можна робити – сваритися, особливо подружжю, бажати зла, заздрити, відмовляти у допомозі. Крім того:

не радять у цей день рубати дрова та дерева і взагалі брати в руки сокиру чи пилку – можна викликати лихо;

не варто цього дня йти до лісу без необхідності;

заборонено завдавати шкоди тваринам та рослинам;

не можна пити алкогольні напої, лихословити;

також дівчатам до 14 років не можна було стригти волосся, бо цим стригалася і доля.

Що можна робити 13 березня