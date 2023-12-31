Православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Сдвинулись также даты памяти святых. При этом дата празднования Пасхи и привязанных к ней подвижных праздников, в частности, Вознесения и Троицы, в новоюлианском календаре совпадает с юлианским — эти дни в календаре отмечены специальным значком (*). Однако у приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новоюлианский календарь. Поэтому в некоторых храмах праздники все еще могут отмечаться по юлианскому календарю.

Наш православный церковный календарь поможет вам сориентироваться, на какую дату в этом году выпадает Пасха, в какие дни начинаются и заканчиваются посты, а когда нужно поминать усопших родственников в соответствии с новоюлианским или юлианским календарем.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Димитриевская поминальная суббота – это ближайшая суббота накануне дня памяти Димитрия Солунского. В этом году по новоюлианскому календарю она приходится на 19 ОКТЯБРЯ, а по юлианскому календарю наступит 2 НОЯБРЯ.

Православные праздники в январе

Ново- юлианский Юлианский НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 01 ПН 14 ВС ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ 02 ВТ 15 ПН Прп. Серафима Саровского, чудотворца. Прп. Сильвестра Киево-Печерского 03 СР 16 ВТ Прор. Малахии. Мч. Гордия 03 ЧТ 17 СР Собор 70-ти апостолов. Прп. Ахиллы, диак., Киево-Печерского. Прмч. Зосимы и мч. Афанасия 05 ПТ 18 ЧТ Навечерье Богоявления (Крещенский сочельник) 06 СБ 19 ПТ СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 07 ВС 20 СБ Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 08 ПН 21 ВС Прп. Григория, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах 09 ВТ 22 ПН Мч. Полиевкта. Прор. Самея. Прп. Евстратия, чудотворца 10 СР 23 ВТ Григория, еп. Нисского. Прп. Маркиана, пресвитера. Прп. Макария 11 ЧТ 24 СР Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника 12 ПТ 25 ЧТ Мц. Татьяны и тех с ней, что в Риме были замучены 13 СБ 26 ПТ Мч. Петра Анийского. Прп. Иакова, еп. Низыбийского 14 ВС 27 СБ Равноап. Нины, просветительницы Грузии 15 ПН 28 ВС Прп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника 16 ВТ 29 ПН Поклонение оковам ап. Петра 17 СР 30 ВТ Прп. Антония Великого 18 ЧТ 31 СР Свт. Афанасия и Кирилла, архиеп. Александрийских 19 ПТ 01.02 ЧТ Прп. Макария, диакона Киево-Печерского. Прп. Лаврентия Черниговского 20 СБ 02.02 ПТ пт Прп. Евфимия Великого 21 ВС 03.02 СБ Прп. Максима Грека 22 ПН 04.02 ВС Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия, диак. Киево-Печерского 23 ВТ 05.02 ПН Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела 24 СР 06.02 ВТ Прп. Ксении. Мчч. Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия 25 ЧТ 07.02 СР Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Иконы Божьей Матери, называемой «Утоли мои печали» 26 ПТ 08.02 ЧТ Прпп. Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна 27 СБ 09.02 ПТ Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста 28 ВС 10.02 СБ Прп. Ефрема Сирина. Прп. Ефрема Киево-Печерского, еп. Переяславского 29 ПН 11.02 ВС Свт. Лаврентия, затворника Киево-Печерского, еп. Туровского 30 ВТ 12.02 ПН Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста 31 СР 13.02 ВТ Бессрр., мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии

Православные праздники в феврале

Ново- юлианский Юлианский НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 01 ЧТ 14 СР Мч. Трифона. Прп. Петра Галатийского 02 ПТ 15 ЧТ СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 03 СБ 16 ПТ Правв. Симеона Богоприемца и Анны, пророчицы 04 ВС 17 СБ Прп. Исидора Пелусиотского 05 ПН 18 ВС Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского 06 ВТ 19 ПН Прп. Вукола, еп. Смирнского 07 СР 20 ВТ Прп. Луки Элладского 08 ЧТ 21 СР Вмч. Феодора Стратилата. Свт. Саввы 09 ПТ 22 ЧТ Прп. Панкратия, иером., затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 10 СБ 23 ПТ Прп. Прохора, чудотворца Киево-Печерского 11 ВС 24 СБ Сщмч. Власия, еп. Севастийского 12 ПН 25 ВС Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексея, митр. Киевского и всея Руси, чудотворца 13 ВТ 26 ПН Прп. Мартиниана 14 СР 27 ВТ Равноап. Кирилла, учителя славянского 15 ЧТ 28 СР Прп. Пафнутия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 16 ПТ 29 ЧТ Мчч. Памфила, пресвитера, Валента 17 СБ 01.03 ПТ Вмч. Феодора Тирона. Прп. Федора, молчальника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 18 ВС 02.03 СБ Свт. Льва, папы Римского. Прп. Космы Яхромского 19 ПН 03.03 ВС Прпп. Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских 20 ВТ 04.03 ПН Блгв. кн. Киевского Ярослава Мудрого. Прп. Агафона, чудотворца Киево-Печерского. Прп. Агафона, папы Римского 21 СР 05.03 ВТ Козельщанской иконы Божией Матери 22 ЧТ 06.03 СР Прп. Афанасия, исп. 23 ПТ 07.03 ЧТ Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Прп. Александра, монаха, игумена обители «Неусыпных» 24 СБ 08.03 ПТ Первое и второе отыскание головы Иоанна Предтечи. Прп. Эразма Киево-Печерского, в Ближних пещерах 25 ВС *НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. НАЧАЛО ПОСТНОЙ ТРИОДИ 25 ВС 09.03 СБ Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского 26 ПН *ПОСТА В СРЕДУ И ПЯТНИЦУ НЕТ 26 ПН 10.03 ВС Свт. Порфирия, архиеп. Газского. Мч. Севастиана 27 ВТ 11.03 ПН Прп. Тита, пресвитера Киево-Печерского, в Ближних пещерах 28 СР 12.03 ВТ Прп. Василия, исповедника. Сщмч. Протерия, патр. Александрийского. Сщмч. Нестора, еп. Магиддийского 29 ЧТ 13.03 СР Прп. Кассия, затворника Печерского, в Дальних пещерах

Православные праздники в марте

Ново- юлианский Юлианский НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 01 ПТ 14 ЧТ Прмц. Евдокии. Мчч. Нестора Тривимия. Мц. Антонины. Мчч. Маркела и Антония. Прп. Домнины Сирийской 02 СБ 15 ПТ Сщмч. Феодота, еп. Киринейского. Свт. Иова (Борецкого), митр. Киевского и всея Руси 03 СБ *НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ 03 ВС 16 СБ Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. Прп. Пиамы, девы. Свв. Зинона и Зоила 04 ПН 17 ВС Прп. Герасима на Иордане. Мчч. Павла и Юлиании. прп. Якова, постника 05 ВТ 18 ПН Мч. Конона Исаврийского. Мч. Анисия. Мч. Евлампия. Прп. Марка 06 СР 19 ВТ Обретение честного Креста и гвоздей св. царицей Еленой в Иерусалиме. Прп. Аркадия Кипрского 07 ЧТ 20 СР Иконы Божией Матери «Споручница грешных» 08 ПТ 21 ЧТ Ап. Ерма. Сщмч. Феодорита, пресвитера Антиохийского 09 ПТ *СУББОТА МЯСОПУСТНАЯ (РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА) 09 СБ 22 ПТ 40 мчч., что в Севастийском озере страдали 10 ВС *НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, О СТРАШНОМ СУДЕ. ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО 10 ВС 23 СБ Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и других. Прп. Анастасии 11 ПН *НЕДЕЛЯ СЫРНАЯ (МАСЛЯНАЯ) — СПЛОШНАЯ. В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ НЕДЕЛИ РАЗРЕШАЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА И ЯИЦ 11 ПН 24 ВС Прп. Софрония, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 12 ВТ 25 ПН Прп. Симеона Нового Богослова. Лиддской (нерукотворной) иконы Божией Матери 13 СР 26 ВТ Мч. Савина. Мчч. Африкана, Публия и Терентия. Мч. Александра 14 ЧТ 27 СР Прп. Венедикта. Свт. Феогноста, митр. Киевского и всея Руси. Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаила 15ПТ 28 ЧТ Сщмч. Александра, иерея в Сиде. Мч. Никандра 16 СБ 29 ПТ Мчч. Савина и Папы. Сщмч. Александра, папы Римского 17 ВС *НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ, ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВОГО ИЗГНАНИЯ ИЗ РАЯ. ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ 17 ВС 30 СБ Прп. Алексия, мужа Божьего. Мч. Марина 18 ПН *1-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА. НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА 18 ПН 31 ВС Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского. Мчч. Трофима и Евкарпия. прп. Анина, монаха 19 ВТ 01.04 ПН Мч. Хрисанфа и мц. Дарии и с ними мч. Клавдия, трибуна, Илларии, жены его, Иасона и Мавра, сыновей их, Диодора, пресвитера, и Мариана, диакона 20 СР 02.04 ВТ Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и других, что в обители св. Саввы были убиты 21 ЧТ 03.04 СР Прп. Иакова, еп., исп. Свт. Кирилла, еп. Катанского. Свт. Фомы, патр. Константинопольского 22 ПТ 04.04 ЧТ Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. Прп. Исаакия Далматского 23 СБ 05.04 ПТ Прп. мч. Никона и его учеников 24 ВС *ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 24 ВС 06.04 СБ Прп. Захария, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 25 ПН *2-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 25 ПН 07.04 ВС БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 26 ВТ 08.04 ПН Собор архангела Гавриила. Прп. Василия Нового 27 СР 09.04 ВТ Мц. Матроны Солунской. Мчч. Мануила и Феодосия. Прп. Иоанна, прозорливого, Египетского 28 ЧТ 10.04 СР Илариона Нового, игум. Прмч. Евстратия Киево-Печерского, в Ближних пещерах 29 ПТ 12.04 ЧТ Прп. Иоанна, отшельника 30 СБ *ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 30 СБ 12.04 ПТ Прп. Иоанна Листвичника. Прп. Зосимы, еп. Сиракузского 31 ВС 13.04 СБ Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Прп. Ипатия, целителя Киево-Печерского, в Дальних пещерах

Православные праздники в апреле

Ново- юлианский Юлианский НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 01 ПН *3-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 01 ПН 14 ВС Прп. Марии Египетской. Прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах 02 ВТ 15 ПН Прп. Тита, чудотворца. Мчч. Амфиана и Эдессия. Мч. Поликарпа 03 СР 16 ВТ Прп. Никиты, исповедника, игумена обители Мидикийской. Мц. Феодосии, девы. Иконы Божией Матери «Неувядающий цвет» 04 ЧТ 17 СР Прп. Георгия в Малее. Прп. Иосифа Многоболезненного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Прп. Зосимы 05 ПТ 18 ЧТ Мчч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других с ними 06 СБ *ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 06 СБ 19 ПТ Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского. Свт. Мефодия, архиеп. Моравского 07 ВС *3-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННАЯ 07 ВС 20 СБ Прп. Георгия, исповедника, митр. Митиленского. Прп. Серапиона, монаха 08 ПН *4-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 08 ПН 21 ВС Прп. Руфа, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 09 ВТ 22 ПН Мч. Евпсихия. Прмч. Вадима, архим. 10 СР 23 ВТ Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33 11 ЧТ 24 СР Сщмч. Антипы, еп. Пергама Ассийского. Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита. Свт. Калиника Черникского 12 ПТ 25 ЧТ Прп. Василия, исп., еп. Парийского. Прмчч. Мины, Давида и Иоанна 13 СБ *ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 13 СБ 26 ПТ Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского 14 ВС 27 СБ Прп. Иоанна Листвичника. Свт. Мартына, исп., папы Римского 15 ПН *5-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 15 ПН 28 ВС Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Блгв. вел. кн. Мстислава Владимировича 16 ВТ 29 ПН Мцц. Агапии, Ирины и Хионии. Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери 17 СР 30 ВТ Сщмч. Симеона, еп. Персидского и с ним мчч. Прп. Акакия, еп. Мелитинского. Мч. Адриана. Свт. Агапита, папы Римского 18 ЧТ 01.05 СР Прп. Иоанна, ученика. Прп. Григория Декаполита. Свт. Космы, испов., еп. Халкидонского и прп. Авксентия 19 ПТ 02.05 ЧТ Прп. Иоанна Ветхопещерника. Мчч. Феоны, Христофора и Антонина 20 СБ 03.05 ПТ Прп. Феодора Трихины. Прп. Анастасия, игум. Синайской горы 21 ВС 04.05 СБ Прп. Марии Египетской. Свт. Максимиана, патриарха Константинопольского 22 ПН *6-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 22 ПН 05.05 ВС Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского. Прп. Виталия 23 ВТ 06.05 ПН Вмч. Юрия Победоносца. Мц. Царицы Александры. Мчч. Анатолия и Протолеона 24 СР 07.05 ВТ Прп. Саввы Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Прп. Алексия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах 25 ЧТ 08.05 СР Апостола и евангелиста Марка 26 ПТ 09.05 ЧТ Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Прав. Глафиры, девы. Прп. Иоанникия Девиченского 27 СБ *ЛАЗАРЕВА СУББОТА. ВОСКРЕСЕНИЕ ПРАВ. ЛАЗАРЯ. НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБНОЙ ИКРЫ 27 СБ 10.05 ПТ Ап. и сщмч. Симеона, содника Господня. Прав. Евлогия, страннопреемника 28 ВС 11.05 СБ Свт. Кирилла, еп. Туровского. Львовской иконы Божией Матери 29 ПН *СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ 29 ПН 12.05 ВС Прп. Мемнона, чудотворца. Мчч. Диодора и Родопиана, диакона 30 ВТ 13.05 ПН Ап. Якова Зеведеева. Свт. Доната. Еп. Еврии. Мч. Максима

Православные праздники в мае

Ново- юлианский Юлианский НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 01 СР 14 ВТ Прор. Иеремии. Сщмч. Макария, митр. Киевского. Блгв. Тамары, царицы Грузинской. Иконы Божией Матери, называемой «Неожиданная радость» 02 ЧТ *ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ 02 ЧТ 15 СР Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского 03 ПТ *ПОМИНОВЕНИЕ СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. СТРОГИЙ ПОСТ 03 ПТ 16 ЧТ Мчч. Тимофея и Мавры. Прп. Феодосия, игум. Киево-Печерского. Прп. Петра, чудотворца, еп. Аргосского 04 СБ 17 ПТ Мц. Пелагеи, девы Тарсийской. Сщмч. Эразма, еп. Формийского 05 ВС *СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА 05 ВС 18 СБ Вмц. Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» 06 ПН 19 ВС Прав. Иова Многострадального. Прп. Иова Почаевского 07 ВТ 20 ПН Иверской иконы Божией Матери. Мч. Акакия, сотника. Прп. Феодоры Солунской 08 СР 22 ВТ Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прпп. Арсения Трудолюбивого и Пимена, Постника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах. Касперовской иконы Божией Матери 09 ЧТ 22 СР Прор. Исаии. Мч. Христофора. Прп. Иосифа Оптинского 10 ПТ 23 ЧТ Апостола Симона Зилота. Прп. Исидоры, юродивой. Блж. Таисии 11 СБ 24 ПТ Сщмч. Мокия. Равноапп. Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Прп. Софрония, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 12 ВС *АНТИПАСХА. 2-Я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ, АПОСТОЛА ФОМЫ 12 ВС 25 СБ Свт. Эпифания, еп. Кипрского, свят. Германа, патр. Константинопольского. Прп. Амфилохия Почаевского 13 ПН 26 ВС Мч. Александра Римского. Св. Георгия, исп., с женой Ириной и детьми. Прп. Евфимия Иверского 14 ВТ *РАДОНИЦА (ПРОВОДЫ). ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 14 ВТ 27 ПН Мч. Исидора. Мч. Максима. Свт. Леонтия, патр. Иерусалимского 15 СР 29 ВТ Прп. Пахомия Великого. Прп. Исайи Киево-Печерского 16 ЧТ 29 СР Прп. Феодора освященного. Свт. Александра, еп. Иерусалимского 17 ПТ 30 ЧТ Ап. Андроника и св. Юнии. Свт. Стефана, патр. Константинопольского 18 СБ 31 ПТ Память свв. отцов семерых Вселенских соборов 19 ВС *3-Я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ, СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ 19 ВС 01.06 СБ Блгв. Тамары, царицы Грузинской 20 ПН 02.06 ВС Мчч. Фалалея, Александра и Астерия. Мч. Аскалона 21 ВТ 03.06 ПН Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены 22 СР 04.06 ВТ Мчч. Василиска. Память II Вселенского собора 23 ЧТ 05.06 СР Прп. Михаила, исп., еп. Синадского. Прмч. Михаила, черноризца 24 ПТ 06.06 ЧТ Прп. Симеона столбника на Дивной горе 25 СБ 07.06 ПТ Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского 26 ВС 08.06 СБ Апп. от 70-ти Карпа и Алфея. Мчч. Аверкия и Елены. Мч. Георгия Нового 27 ПН 09.06 ВС Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского 28 ВТ 10.06 ПН Прп. Никиты, исп., еп. Халкидонского. Сщмч. Евтихия, еп. Мелитинского, мц. Еликониды 29 СР 11.06 ВТ Мц. Феодосии, девы Тирской. Память Вселенского собора. Прмч. Девы Феодосии. Икон Божией Матери, называемых «Споручница грешных» и «Недремлющее око» 30 ЧТ 12.06 СР Прп. Исаакия, исп., игумена обители Далматской 31 ПТ 13.06 ЧТ Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия. Мч. Философа

Православные праздники в июне

Ново- юлианский Юлианский НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 01 СБ 14 ПТ Прп. Агапита Киево-Печерского, врача безвозмездного, в Ближних пещерах 02 ВС 15 СБ Свт. Никифора, испов., патр. Константинопольского. Киево-Братской иконы Божией Матери 03 ПН 16 ВС Мчч. Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы, девы 04 ВТ 17 ПН Свт. Митрофана, патр. Константинопольского. Мчч. Фронтасия, Северина, Севериана и Силана 05 СР 18 ВТ Сщмч. Дорофея, еп. Тырского. Блж. Константина, митр. Киевского и всея Руси 06 ЧТ 19 СР Прп. Виссариона, чудотворца Египетского, прп Лариона Нового. Прмцц. дев Архелаи, Феклы, Сусанны 07 ПТ 20 ЧТ Мч. Феодота Анкирского. Сщмч. Маркелиана, папы Римского и мчч. Клавдия, Кирина и Антонина 08 СБ 21 ПТ Вмч. Феодора Стратилата. Прп. Ефрема, патр. Антиохийского. Прп. Зосимы Финикийского 09 ВС 22 СБ Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. Мцц. Фекли, Марфы и Марии в Персии 10 ПН 23 ВС Прп. Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Мчч. Александра, Антонины, девы. Прп. Феофана Антиохийского 11 ВТ 24 ПН Апп. Варфоломея и Варнавы 12 СР 25 ВТ Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского. Прпп. Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила 13 ЧТ *ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 13 ЧТ 26 СР Мц. Акилины. Свт. Трифилия, еп. Левкусии Кипрской. Мц. Антонины. Прп. Анны и сына ее Иоанна 14 ПТ 27 ЧТ Прор. Елисея. Свт. Мефодия. Патр. Константинопольского. Прп. Елисея Сумского 15 СБ 28 ПТ Прор. Амоса. Свт. Михаила, первого митр. Киевского и всея Руси 16 ВС 29 СБ Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Сщмч. Тигрия, пресвитера и мч. Евтропия, чтеца 17 ПН 30 ВС Мчч. Мануила, Савела и Исмаила 18 ВТ 01.07 ПН Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула. Прп. Леонтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах 19 СР 02.07 ВТ Апостола Иуды, брата Господня по плоти. Мч. Зосимы. Прп. Паисия Великого. Прп. Иоанна, отшельника 20 ЧТ 03.07 СР Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Мчч. Инны, Пинны и Риммы. Мчч. Аристоклия, пресвитера, Димитриана, диакона, и Афанасия, чтеца 21 ПТ 04.07 ЧТ Мч. Юлиана Тарсийского. Сщмч. Терентия, еп. Иконийского. Прп. Юлия, пресвитера, и Юлиана, диакона 22 СБ *ТРОИЦКАЯ ПОМИНАЛЬНАЯ СУББОТА 22 СБ 05.07 ПТ Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Мчч. Зинона и Зины 23 ВС *ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, ПЯТИДЕСЯТНИЦА 23 ВС 06.07 СБ Мч. Агриппины. Мчч. Евстохия, Гая, Провия, Полия, Урвана и других 24 ПН 07.07 ВС Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 25 ВТ 08.07 ПН Прмц. Февронии, девы 26 СР 09.07 ВТ Прп. Давида Солунского 27 ЧТ 10.07 СР Прав. Иоанны, мироносицы. Прп. Севера, пресвитера. Прп. Георгия иверского Святогорца 28 ПТ 11.07 ЧТ Прп. Ксенофонта Робейского. Прп. Павла, врача. Иконы Божией Матери «Троеручица» 29 СБ 12.07 ПТ Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Касперовская икона Божией Матери 30 ВС 13.07 СБ Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов

Православные праздники в июле

Ново- юлианский Юлианский НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 01 ПН 14 ВС Бессрр. Космы и Дамиана, пострадавших в Риме 02 ВТ 15 ПН Возложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Свт. Фотия, митр. Киевского и всея Руси 03 СР 16 ВТ Мч. Якинфа. Прпп. Анатолия, затворника, в Ближних пещерах, и другого Анатолия, затворника, в Дальних пещерах 04 ЧТ 17 СР Свт. Андрея, архиеп. Критского. Прп. Марфы, матери Симеона Дивногорца. Мчч. Феодота и Феодотии 05 ПТ 18 ЧТ Прп. Афанасия Афонского. Мцц. Анны и Кириллы. Прп. Лампада Иринопольского 06 СБ 19 ПТ Прп. Сысоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 07 ВС 20 СБ Прп. Фомы в Малее. Прп. Акакия, о котором рассказывается в Листвице 08 ПН 21 ВС Вмч. Прокопия 09 ВТ 22 ПН Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. Прп. Гавриила Афонского 10 СР 23 ВТ Прп. Антония Киево-Печерского. Прп. Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 11 ЧТ 24 СР Равноап. Ольги, вел. кн. Киевской, в святом крещении Елены 12 ПТ 25 ЧТ Мчч. Прокла и Иллария. Мчч. Феодора, варяга и сына его Иоанна, в Киеве 13 СБ 26 ПТ Собор архангела Гавриила. Прп. Стефана Саваита 14 ВС 27 СБ Апостола от 70-ти Акилы. Мч. Юста. Прп. Онисима, чудотворца. Прп. Стефана Махрищского 15 ПН 28 ВС Равноап. вел. кн. Владимира, во св. крещении Василия 16 ВТ 29 ПН Сщмч. Афиногена, еп., и десятерых его учеников. Мч. Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и Хионии 17 СР 30 ВТ Вмц. Марины (Маргариты). Перенос мощей прп. Лазаря Галисийского 18 ЧТ 31 СР Прп. Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Прп. Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 19 ПТ 01.07 ЧТ Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Прп. Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах 20 СБ 02.07 ПТ Прор. Илии. Обнаружение мощей прмч. Афанасия Берестейского 21 ВС 03.07 СБ Прпп. Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах 22 ПН 04.07 ВС Мироносицы равноап. Марии Магдалины 23 ВТ 05.07 ПН Почаевской иконы Божией Матери. Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13 мчч. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 24 СР 06.07 ВТ Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, в св. крещении Романа и Давида. Прп. Поликарпа, архим. Киево-Печерского 25 ЧТ 07.07 СР Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы 26 ПТ 08.07 ЧТ Прмц. Параскевы. Прп. Моисея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах 27 СБ 09.07 ПТ Вмч. и целителя Пантелеймона 28 ВС 10.07 СБ Апп. от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, дьяконов. Прп. Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах 29 ПН 11.07 ВС Мч. Калиника. Мц. Серафимы, девы. Мц. Феодотии и троих детей ее. Прмч. Михаила 30 ВТ 12.07 ПН Апп. от 70-ти: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Мч. Иоанна, воина 31 СР 13.07 ВТ Прав. Евдокима Каппадокиянина. Мц. Улиты

Православные праздники в августе

Ново- юлианский Юлианский НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 01 ЧТ 14 СР Вынесение честных древ животворящего Креста Господня. Праздник Всемилостивого Спасителя (Спаса) и Пресвятой Богородицы. Начало Успенского поста 02 ПТ 15 ЧТ Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидьяк. Стефана и обретение молей правв. Никодима, Гамалиила и сына его Авива 03 СБ 16 ПТ Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. Мч. Раждена, перса. Прп. Космы отшельника 04 ВС 17 СБ Прмц. Евдокии. Мч. Елевферия 05 ПН 18 ВС Мч. Евсигния. Сщмчч. Анфира и Фавия, пап Римских. Мч. Понтия Римлянина 06 ВТ 19 ПН ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. На трапезе разрешается рыба 07 СР 20 ВТ Прп. Пимена Многоболезненного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Прп. Пимена, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Прп. Меркурия Киево-Печерского, еп. Смоленского, в Ближних пещерах 08 ЧТ 21 СР Свт. Эмилиана, испов., еп. Кизицкого. Прп. Григория, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах 09 ПТ 22 ЧТ Апостола Матфея. Мч. Антония Александрийского 10 СБ 23 ПТ Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста, папы, Феликисима и Агапита, дьяконов, Романа, Римских 11 ВС 24 СБ Прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, в Ближних пещерах 12 ПН 25 ВС Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Сщмч. Александра, еп. Команского 13 ВТ 26 ПН Перенесение мощей прп. Максима Исповедника. «Умягчение злых сердец» («Семистрельная») и называемой «Страстная» икон Божией Матери 14 СР 27 ВТ Перенесение мощей прп. Феодосия Киево-Печерского. Сщмч. Маркела, еп. Апамейского 15 ЧТ 28 СР УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛЫДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 16 ПТ 29 ЧТ Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа 17 СБ 30 ПТ Прп. Алипия, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Свенской (Печерской) иконы Божией Матери 18 ВС 31 СБ Мчч. Фрола и Лавра. Мчч. Ерма, Серапиона и Полиена. Иконы Божией Матери, названной «Всецарица» 19 ПН 01.09 ВС Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мученика. Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы 20 ВТ 02.09 ПН Прор. Самуила. Мчч. Севира и Мемнона и с ними 37 мучеников 21 СР 03.09 ВТ Ап. от 70-ти Фадея. Прп. Аврамия Трудолюбивого, Печерского, в Ближних пещерах 22 ЧТ 04.09 СР Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других 23 ПТ 05.09 ЧТ Мч. Луппа. Сщмч. Иринея, еп. Лионского. Прпп. Евтихия и Флоренция. Свт. Калиника, патр. Константинопольского 24 СБ 06.09 ПТ Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова. Перенесение мощей свт. Петра, митр. Киевского, всея Руси чудотворца 25 ВС 07.09 СБ Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского 26 ПН 08.09 ВС Мчч. Адриана и Натальи 27 ВТ 09.09 ПН Прп. Пимена Великого. Прпп. сщмч. Кукши и ученика его мч. Никона, Пимена, постника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах 28 СР 10.09 ВТ Прп. Моисея Мурина. Обнаружение мощей прп. Иова Почаевского. Собор прпп. отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) усопших 29 ЧТ 11.09 СР Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 30 ПТ 12.09 ЧТ Свтт. Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов Константинопольских. Прп. Христофора Римлянина 31 СБ 13.09 ПТ Возложение честного пояса Пресвятой Богородицы. Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского

Православные праздники в сентябре

Ново- юлианский Юлианский НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 01 ВС 14 СБ Начало индикта – церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. Собор Винницких святых 02 ПН 15 ВС Прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских. Мч. Маманта, отца его Феодота и матери Руфины 03 ВТ 16 ПН Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. Феофила, диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны, Девы, и Евфимия 04 СР 17 ВТ Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Еполония и матери их Хриотодулы. Иконы Божией Матери «Неопалимая купина» 05 ЧТ 18 СР Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родители св. Иоанна Предтечи. Кончина блгв. кн. Глеба, в крещении Давида 06 ПТ 19 ЧТ Поминовение чуда архистратига Михаила в Хонах (Колосах) 07 СБ 20 ПТ Мч. Созонта. Апп. от 70-ти Евода и Онисифора. Мч. Евпсихия. Прп. Луки 08 ВС 21 СБ РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 09 ПН 22 ВС Правв. Богоотцов Иоакима и Анны. Мч. Севериана. Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского 10 ВТ 23 ПН Прп. Павла Послушного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Апп. от 70-ти: Апеллия, Лукия и Климента 11 СР 24 ВТ Прп. Феодоры Александрийской. Мчч. Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына его 12 ЧТ 25 СР Сщмч. Автонома, еп. Итальянского. Мч. Юлиана и с ним 40 мучеников 13 ПТ 26 ЧТ Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Сщмч. Корнилия, сотника 14 СБ 27 ПТ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Упокоение свт. Иоанна Златоуста. Леснинской иконы Божией Матери. Постный день 15 ВС 28 СБ Вмч. Никиты. Мчч. Максима, Феодота, мц. Асклиады (Асклипиодоты) 16 ПН 29 ВС Вмц. Евфимии Всехвальной. Мц. Севастианы. Мц. Мелитины. Мчч. Виктора и Сосфена 17 ВТ 30 ПН Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 18 СР 01.10 ВТ Прп. Евмения, еп. Гортынского. Мчц. Ариадны. Мчц. Софии и Ирины 19 ЧТ 02.10 СР Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта. Мч. Зосимы, пустынника. Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского 20 ПТ 03.10 ЧТ Мчч. и проп. Михаила, кн. Черниговского и боярина его Феодора, чудотворцев 21 СБ 04.10 ПТ Ап. от 70-ти Кодрата. Обретение мощей свт. Димитрия, Туптала 22 ВС 05.10 СБ Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Синопского. Прав. Петра, бывшего мытаря 23 ПН 06.10 ВС Зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Прпп. жен Ксанфипы и Поликсении 24 ВТ 07.10 ПН Первомц. равноап. Феклы 25 СР 08.10 ВТ Прп. Евфросинии Александрийской. Прп. Сергия, игум. Радонежского, всея Руси чудотворца 26 ЧТ 09.10 СР Апостола, евангелиста Иоанна Богослова 27 ПТ 10.10 ЧТ Апп. от 70-ти: Марка, Аристарха и Зины. Мц. Епихарии. Прп. Игнатия 28 СБ 11.10 ПТ Прп. Харитона Исповедника. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, которые в Ближних пещерах (прп. Антония) покоятся 29 ВС 12.10 СБ Прп. Кириака, отшельника. Прп. Феофана Милостивого 30 ПН 13.10 ВС Сщмч. Григория, еп., просветителя Великой Армении. Свт. Михаила, первого митр. Киевского и всея Руси

Православные праздники в октябре

Ново- юлианский Юлианский НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 01 ВТ 14 ПН Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 02 СР 15 ВТ Сщмч. Киприана, мц. Юстины и мч. Феоктиста. Блж. Андрея, Христа ради юродивого 03 ЧТ 16 СР Прп. Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. П рп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского 04 ПТ 17 ЧТ Прпп. Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в пещерах Ближних. Прп. Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 05 СБ 18 ПТ Прпп. Дамиана, пресвит., целителя, Иеремии и Матфея прозорливых, Киево-Печерских, в Ближних пещерах 06 ВС 19 СБ Апостола Фомы 07 ПН 20 ВС Прп. Сергея Послушного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Мчч. Юлиана, пресвитера, и Кесария, диакона 08 ВТ 21 ПН Прп. Пелагеи. Прп. Таисии. Св. Пелагии, девы 09 СР 22 ВТ Апостола Иакова Алфеева 10 ЧТ 23 СР Свт. Амфилохия, еп. Владимиро-Волынского. Собор Волынских святых 11 ПТ 24 ЧТ Прп. Феофана, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах 12 СБ 25 ПТ Мц. Домникии. Свт. Мартына Милостивого, еп. Турского. Иерусалимской, Рудненской иконы Божией Матери 13 ВС 26 СБ Прп. Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Иверской, «Иверско-Мирненской (Мироточивой)», Семиозерной икон Божией Матери 14 ПН 27 ВС Прп. Николая Святоши, кн. Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах 15 ВТ 28 ПН Сщмч. Лукиана, Киево-Печерского, в Дальних пещерах 16 СР 29 ВТ Прп. Лонгина, стражника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 17 ЧТ 30 СР Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. Мчч., бессрр. Космы и Дамиана Аравийских и братьев их мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия 18 ПТ 31 ЧТ Апостола и евангелиста Луки 19 СБ 01 ПТ Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним 7 учителей христианских. Блж. Клеопатры и сына ее Иоанна. Сщмч. Садока, еп. Персидского и с ним 128 мчч. Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского 20 ВС 02 СБ Мч. Артемия 21 ПН 03 ВС Прп. Иллариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 22 ВТ 04 ПН Вышгородской, Андрониковской икон Божией Матери 23 СР 05 ВТ Апостола Иакова, брата Господня по плоти 24 ЧТ 06 СР Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Прпп. Арефы, Сысоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах 25 ПТ 07 ЧТ Прпп. Мартырия, диакона, и Мартырия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах 26 СБ 08 ПТ Вмч. Димитрия Солунского 27 ВС 09 СБ Прп. Нестора Летописца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах 28 ПН 10 ВС Вмц. Параскевы Пятницы. Прп. Феофила Киевского, юродивого ради Христа 29 ВТ 11 ПН Прмч. Анастасии Римлянки. Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, племянницы его. Прп. Анны 30 СР 12 ВТ Сщмч. Зиновия, еп. Эгейского и сестры его мц. Зиновии 31 ЧТ 13 СР Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских, в Ближних пещерах

Православные праздники в ноябре

Ново- юлианский Юлианский НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 01 ПТ 14 ЧТ Бессрр. и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их прп. Феодотии 02 СБ 15 ПТ Мчч. Акиндина, Пигасия, Афония, Элпидофора, Анемподиста и других с ними. Прп. Маркиана Киринейского 03 ВС 16 СБ Мчч. Акепсима, еп., Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона 04 ПН 17 ВС Прп. Меркурия, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 05 ВТ 18 ПН Мчч. Галактиона и Епистимии. Апп. Свт. Григория, архиеп. Александрийского 06 СР 19 ВТ Прп. Луки, иконома Киево-Печерского, в Ближних пещерах 07 ЧТ 20 СР Прп. Лазаря Галисийского. Мч. Феодота, корчемкина 08 ПТ 21 ЧТ Собор архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных 09 СБ 22 ПТ Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Прп. Онисифора, исповедника Киево-Печерского, в Ближних пещерах 10 ВС 23 СБ Прп. Феостирикта, что в Символах. Мч. Константина, кн. Грузинского 11 ПН 24 ВС Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. Викентия. Прп. Феодора Студита, испов. 12 ВТ 25 ПН Свт. Иоанна Милостивого, патр. Александрийского. Прп. Нила, постника 13 СР 26 ВТ Свт. Иоанна Златоуста, архиеп. Константинопольского 14 ЧТ 27 СР Апостола Филиппа 15 ПТ 28 ЧТ Мчч. и испов. Гурия, Самона. Прп. Паисия Величковского. Начало Рождественского поста 16 СБ 29 ПТ Апостола и евангелиста Матфея 17 ВС 30 СБ Свт. Григория, чудотворца, еп. Неокесарийского. Прп. Лазаря, иконописца 18 ПН 01.12 ВС Мц Платона. Мчч. Романа, диакона, и отрока Варула 19 ВТ 02.12 ПН Прп. Варлаама, игум. Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Иконы Божией Матери «В скорби и печали утешение» 20 СР 03.12 ВТ Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского 21 ЧТ 04.12 СР ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. На трапезе разрешается рыба 22 ПТ 05.12 ЧТ Блвг. Ярополка, в св. крещении Петра, кн. Владимир-Волынского 23 СБ 06.12 ПТ Свт. Амфилохия, еп. кенийского. Свт. Григория, еп. Акрагантийского. Мчч. Сысиния, еп. Кизицкого и Феодора Антиохийского 24 ВС 07.12 СБ Вмц. Екатерины. Прп. Меркурия, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 25 ПН 08.12 ВС Сщмчч. Климента, папы Римского и Петра, архиеп. Александрийского 26 ВТ 09.12 ПН Прп. Иакова, отшельника 27 СР 10.12 ВТ Вмч. Якова Персянина. Прп. Палладия. Прп. Романа. Иконы Божией Матери «Знамение» 28 ЧТ 11.12 СР Прмч. и испов. Стефана Нового. Мч. Иринарха и святых семерых жен 29 ПТ 12.12 ЧТ Прп. Нектария Киево-Печерского, в Ближних пещерах 30 СБ 13.12 ПТ Апостола Андрея Первозванного

Православные праздники в декабре

Ново- юлианский Юлианский НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 01 ВС 14 СБ Прор. Наума. Пров. Филарета Милостивого. Мч. Анании Персянина 02 ПН 15 ВС Прпп. Афанасия, затворника Киево-Печерского 03 ВТ 16 ПН Прор. Софония. Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского 04 СР 17 ВТ Вмц. Варвары и мц. Юлиании. Прп. Иоанна Дамаскина 05 ЧТ 18 СР Прп. Саввы Освященного. Мч. Анастасия 06 ПТ 19 ЧТ Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 07 СБ 20 ПТ Прп. Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах 08 ВС 21 СБ Прп. Потапия. Анфисы в Риме 09 ПН 22 ВС Зачатие прав. Анной Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери «Неожиданная радость» 10 ВТ 23 ПН Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. Прп. Фомы 11 СР 24 ВТ Прп. Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах 12 ЧТ 25 СР Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца 13 ПТ 26 ЧТ Прп. Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 14 СБ 27 ПТ Мчч. Фирса, Левкия и Калиника 15 ВС 28 СБ Свт. Стефана, исп., архиеп. Сурожского. Собор Крымских святых 16 ПН 29 ВС Аггея. Мч. Марина 17 ВТ 30 ПН Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила 18 СР 31 ВТ Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского. Прп. Флора, еп. Амийского. Прп. Михаила, исповедника 19 ЧТ 01.01 СР Прп. Ильи Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах 20 ПТ 02.01 ЧТ Прп. Игнатия, архим. Киево-Печерского, в Дальних пещерах 21 СБ 03.01 ПТ Свт. Петра, митр. Киевского и всея Руси чудотворца 22 ВС 04.01 СБ Вмц. Анастасии Узорешительницы 23 ПН 05.01 ВС Прп. Нифонта, еп. Кипрского. Прп. Павла, еп. Неокесарийского 24 ВТ 06.01 ПН Прп. Николая, монаха. Прп. Кукши Одесского 25 СР 07.01 ВТ РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 26 ЧТ 08.01 СР Собор Пресвятой Богородицы 27 ПТ 09.01 ЧТ Ап. Первомч. и архидиакона Стефана 28 СБ 10.01 ПТ Ап. от 70-ти Никанора 29 ВС 11.01 СБ Прпп. Марка, гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах 30 ПН 12.01 ВС Мц. Анисии. Ап. от 70-ти Тимона. Прп. Феодоры Кесарийской 31 ВТ 13.01 ПН Свт. Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого и всея Руси