Православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Греко-католическая церковь Украины (ГКЦУ) перешли с юлианского на новоюлианский календарь. То есть не переходящие церковные праздники теперь наступают на 13 дней раньше.
Сдвинулись также даты памяти святых. При этом дата празднования Пасхи и привязанных к ней подвижных праздников, в частности, Вознесения и Троицы, в новоюлианском календаре совпадает с юлианским — эти дни в календаре отмечены специальным значком (*). Однако у приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новоюлианский календарь. Поэтому в некоторых храмах праздники все еще могут отмечаться по юлианскому календарю.
Наш православный церковный календарь поможет вам сориентироваться, на какую дату в этом году выпадает Пасха, в какие дни начинаются и заканчиваются посты, а когда нужно поминать усопших родственников в соответствии с новоюлианским или юлианским календарем.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Димитриевская поминальная суббота – это ближайшая суббота накануне дня памяти Димитрия Солунского. В этом году по новоюлианскому календарю она приходится на 19 ОКТЯБРЯ, а по юлианскому календарю наступит 2 НОЯБРЯ.
Православные праздники в январе
|Ново- юлианский
|Юлианский
|НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
|01 ПН
|14 ВС
|ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
|02 ВТ
|15 ПН
|Прп. Серафима Саровского, чудотворца. Прп. Сильвестра Киево-Печерского
|03 СР
|16 ВТ
|Прор. Малахии. Мч. Гордия
|03 ЧТ
|17 СР
|Собор 70-ти апостолов. Прп. Ахиллы, диак., Киево-Печерского. Прмч. Зосимы и мч. Афанасия
|05 ПТ
|18 ЧТ
|Навечерье Богоявления (Крещенский сочельник)
|06 СБ
|19 ПТ
|СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
|07 ВС
|20 СБ
|Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
|08 ПН
|21 ВС
|Прп. Григория, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|09 ВТ
|22 ПН
|Мч. Полиевкта. Прор. Самея. Прп. Евстратия, чудотворца
|10 СР
|23 ВТ
|Григория, еп. Нисского. Прп. Маркиана, пресвитера. Прп. Макария
|11 ЧТ
|24 СР
|Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника
|12 ПТ
|25 ЧТ
|Мц. Татьяны и тех с ней, что в Риме были замучены
|13 СБ
|26 ПТ
|Мч. Петра Анийского. Прп. Иакова, еп. Низыбийского
|14 ВС
|27 СБ
|Равноап. Нины, просветительницы Грузии
|15 ПН
|28 ВС
|Прп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника
|16 ВТ
|29 ПН
|Поклонение оковам ап. Петра
|17 СР
|30 ВТ
|Прп. Антония Великого
|18 ЧТ
|31 СР
|Свт. Афанасия и Кирилла, архиеп. Александрийских
|19 ПТ
|01.02 ЧТ
|Прп. Макария, диакона Киево-Печерского. Прп. Лаврентия Черниговского
|20 СБ
|02.02 ПТ
|пт Прп. Евфимия Великого
|21 ВС
|03.02 СБ
|Прп. Максима Грека
|22 ПН
|04.02 ВС
|Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия, диак. Киево-Печерского
|23 ВТ
|05.02 ПН
|Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела
|24 СР
|06.02 ВТ
|Прп. Ксении. Мчч. Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия
|25 ЧТ
|07.02 СР
|Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Иконы Божьей Матери, называемой «Утоли мои печали»
|26 ПТ
|08.02 ЧТ
|Прпп. Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна
|27 СБ
|09.02 ПТ
|Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
|28 ВС
|10.02 СБ
|Прп. Ефрема Сирина. Прп. Ефрема Киево-Печерского, еп. Переяславского
|29 ПН
|11.02 ВС
|Свт. Лаврентия, затворника Киево-Печерского, еп. Туровского
|30 ВТ
|12.02 ПН
|Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста
|31 СР
|13.02 ВТ
|Бессрр., мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии
Православные праздники в феврале
|Ново-
юлианский
|Юлианский
|НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
|01 ЧТ
|14 СР
|Мч. Трифона. Прп. Петра Галатийского
|02 ПТ
|15 ЧТ
|СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
|03 СБ
|16 ПТ
|Правв. Симеона Богоприемца и Анны, пророчицы
|04 ВС
|17 СБ
|Прп. Исидора Пелусиотского
|05 ПН
|18 ВС
|Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
|06 ВТ
|19 ПН
|Прп. Вукола, еп. Смирнского
|07 СР
|20 ВТ
|Прп. Луки Элладского
|08 ЧТ
|21 СР
|Вмч. Феодора Стратилата. Свт. Саввы
|09 ПТ
|22 ЧТ
|Прп. Панкратия, иером., затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|10 СБ
|23 ПТ
|Прп. Прохора, чудотворца Киево-Печерского
|11 ВС
|24 СБ
|Сщмч. Власия, еп. Севастийского
|12 ПН
|25 ВС
|Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексея, митр. Киевского и всея Руси, чудотворца
|13 ВТ
|26 ПН
|Прп. Мартиниана
|14 СР
|27 ВТ
|Равноап. Кирилла, учителя славянского
|15 ЧТ
|28 СР
|Прп. Пафнутия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|16 ПТ
|29 ЧТ
|Мчч. Памфила, пресвитера, Валента
|17 СБ
|01.03 ПТ
|Вмч. Феодора Тирона. Прп. Федора, молчальника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|18 ВС
|02.03 СБ
|Свт. Льва, папы Римского. Прп. Космы Яхромского
|19 ПН
|03.03 ВС
|Прпп. Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских
|20 ВТ
|04.03 ПН
|Блгв. кн. Киевского Ярослава Мудрого. Прп. Агафона, чудотворца Киево-Печерского. Прп. Агафона, папы Римского
|21 СР
|05.03 ВТ
|Козельщанской иконы Божией Матери
|22 ЧТ
|06.03 СР
|Прп. Афанасия, исп.
|23 ПТ
|07.03 ЧТ
|Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Прп. Александра, монаха, игумена обители «Неусыпных»
|24 СБ
|08.03 ПТ
|Первое и второе отыскание головы Иоанна Предтечи. Прп. Эразма Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|25 ВС
|*НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. НАЧАЛО ПОСТНОЙ ТРИОДИ
|25 ВС
|09.03 СБ
|Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского
|26 ПН
|*ПОСТА В СРЕДУ И ПЯТНИЦУ НЕТ
|26 ПН
|10.03 ВС
|Свт. Порфирия, архиеп. Газского. Мч. Севастиана
|27 ВТ
|11.03 ПН
|Прп. Тита, пресвитера Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|28 СР
|12.03 ВТ
|Прп. Василия, исповедника. Сщмч. Протерия, патр. Александрийского. Сщмч. Нестора, еп. Магиддийского
|29 ЧТ
|13.03 СР
|Прп. Кассия, затворника Печерского, в Дальних пещерах
Православные праздники в марте
|Ново- юлианский
|Юлианский
|НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
|01 ПТ
|14 ЧТ
|Прмц. Евдокии. Мчч. Нестора Тривимия. Мц. Антонины. Мчч. Маркела и Антония. Прп. Домнины Сирийской
|02 СБ
|15 ПТ
|Сщмч. Феодота, еп. Киринейского. Свт. Иова (Борецкого), митр. Киевского и всея Руси
|03 СБ
|*НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
|03 ВС
|16 СБ
|Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. Прп. Пиамы, девы. Свв. Зинона и Зоила
|04 ПН
|17 ВС
|Прп. Герасима на Иордане. Мчч. Павла и Юлиании. прп. Якова, постника
|05 ВТ
|18 ПН
|Мч. Конона Исаврийского. Мч. Анисия. Мч. Евлампия. Прп. Марка
|06 СР
|19 ВТ
|Обретение честного Креста и гвоздей св. царицей Еленой в Иерусалиме. Прп. Аркадия Кипрского
|07 ЧТ
|20 СР
|Иконы Божией Матери «Споручница грешных»
|08 ПТ
|21 ЧТ
|Ап. Ерма. Сщмч. Феодорита, пресвитера Антиохийского
|09 ПТ
|*СУББОТА МЯСОПУСТНАЯ (РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА)
|09 СБ
|22 ПТ
|40 мчч., что в Севастийском озере страдали
|10 ВС
|*НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, О СТРАШНОМ СУДЕ. ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО
|10 ВС
|23 СБ
|Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и других. Прп. Анастасии
|11 ПН
|*НЕДЕЛЯ СЫРНАЯ (МАСЛЯНАЯ) — СПЛОШНАЯ. В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ НЕДЕЛИ РАЗРЕШАЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА И ЯИЦ
|11 ПН
|24 ВС
|Прп. Софрония, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|12 ВТ
|25 ПН
|Прп. Симеона Нового Богослова. Лиддской (нерукотворной) иконы Божией Матери
|13 СР
|26 ВТ
|Мч. Савина. Мчч. Африкана, Публия и Терентия. Мч. Александра
|14 ЧТ
|27 СР
|Прп. Венедикта. Свт. Феогноста, митр. Киевского и всея Руси. Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаила
|15ПТ
|28 ЧТ
|Сщмч. Александра, иерея в Сиде. Мч. Никандра
|16 СБ
|29 ПТ
|Мчч. Савина и Папы. Сщмч. Александра, папы Римского
|17 ВС
|*НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ, ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВОГО ИЗГНАНИЯ ИЗ РАЯ. ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
|17 ВС
|30 СБ
|Прп. Алексия, мужа Божьего. Мч. Марина
|18 ПН
|*1-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА. НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
|18 ПН
|31 ВС
|Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского. Мчч. Трофима и Евкарпия. прп. Анина, монаха
|19 ВТ
|01.04 ПН
|Мч. Хрисанфа и мц. Дарии и с ними мч. Клавдия, трибуна, Илларии, жены его, Иасона и Мавра, сыновей их, Диодора, пресвитера, и Мариана, диакона
|20 СР
|02.04 ВТ
|Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и других, что в обители св. Саввы были убиты
|21 ЧТ
|03.04 СР
|Прп. Иакова, еп., исп. Свт. Кирилла, еп. Катанского. Свт. Фомы, патр. Константинопольского
|22 ПТ
|04.04 ЧТ
|Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. Прп. Исаакия Далматского
|23 СБ
|05.04 ПТ
|Прп. мч. Никона и его учеников
|24 ВС
|*ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
|24 ВС
|06.04 СБ
|Прп. Захария, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|25 ПН
|*2-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
|25 ПН
|07.04 ВС
|БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
|26 ВТ
|08.04 ПН
|Собор архангела Гавриила. Прп. Василия Нового
|27 СР
|09.04 ВТ
|Мц. Матроны Солунской. Мчч. Мануила и Феодосия. Прп. Иоанна, прозорливого, Египетского
|28 ЧТ
|10.04 СР
|Илариона Нового, игум. Прмч. Евстратия Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|29 ПТ
|12.04 ЧТ
|Прп. Иоанна, отшельника
|30 СБ
|*ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
|30 СБ
|12.04 ПТ
|Прп. Иоанна Листвичника. Прп. Зосимы, еп. Сиракузского
|31 ВС
|13.04 СБ
|Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Прп. Ипатия, целителя Киево-Печерского, в Дальних пещерах
Православные праздники в апреле
|Ново- юлианский
|Юлианский
|НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
|01 ПН
|*3-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
|01 ПН
|14 ВС
|Прп. Марии Египетской. Прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|02 ВТ
|15 ПН
|Прп. Тита, чудотворца. Мчч. Амфиана и Эдессия. Мч. Поликарпа
|03 СР
|16 ВТ
|Прп. Никиты, исповедника, игумена обители Мидикийской. Мц. Феодосии, девы. Иконы Божией Матери «Неувядающий цвет»
|04 ЧТ
|17 СР
|Прп. Георгия в Малее. Прп. Иосифа Многоболезненного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Прп. Зосимы
|05 ПТ
|18 ЧТ
|Мчч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других с ними
|06 СБ
|*ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
|06 СБ
|19 ПТ
|Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского. Свт. Мефодия, архиеп. Моравского
|07 ВС
|*3-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННАЯ
|07 ВС
|20 СБ
|Прп. Георгия, исповедника, митр. Митиленского. Прп. Серапиона, монаха
|08 ПН
|*4-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
|08 ПН
|21 ВС
|Прп. Руфа, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|09 ВТ
|22 ПН
|Мч. Евпсихия. Прмч. Вадима, архим.
|10 СР
|23 ВТ
|Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33
|11 ЧТ
|24 СР
|Сщмч. Антипы, еп. Пергама Ассийского. Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита. Свт. Калиника Черникского
|12 ПТ
|25 ЧТ
|Прп. Василия, исп., еп. Парийского. Прмчч. Мины, Давида и Иоанна
|13 СБ
|*ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
|13 СБ
|26 ПТ
|Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского
|14 ВС
|27 СБ
|Прп. Иоанна Листвичника. Свт. Мартына, исп., папы Римского
|15 ПН
|*5-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
|15 ПН
|28 ВС
|Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Блгв. вел. кн. Мстислава Владимировича
|16 ВТ
|29 ПН
|Мцц. Агапии, Ирины и Хионии. Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери
|17 СР
|30 ВТ
|Сщмч. Симеона, еп. Персидского и с ним мчч. Прп. Акакия, еп. Мелитинского. Мч. Адриана. Свт. Агапита, папы Римского
|18 ЧТ
|01.05 СР
|Прп. Иоанна, ученика. Прп. Григория Декаполита. Свт. Космы, испов., еп. Халкидонского и прп. Авксентия
|19 ПТ
|02.05 ЧТ
|Прп. Иоанна Ветхопещерника. Мчч. Феоны, Христофора и Антонина
|20 СБ
|03.05 ПТ
|Прп. Феодора Трихины. Прп. Анастасия, игум. Синайской горы
|21 ВС
|04.05 СБ
|Прп. Марии Египетской. Свт. Максимиана, патриарха Константинопольского
|22 ПН
|*6-Я НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
|22 ПН
|05.05 ВС
|Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского. Прп. Виталия
|23 ВТ
|06.05 ПН
|Вмч. Юрия Победоносца. Мц. Царицы Александры. Мчч. Анатолия и Протолеона
|24 СР
|07.05 ВТ
|Прп. Саввы Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Прп. Алексия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|25 ЧТ
|08.05 СР
|Апостола и евангелиста Марка
|26 ПТ
|09.05 ЧТ
|Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Прав. Глафиры, девы. Прп. Иоанникия Девиченского
|27 СБ
|*ЛАЗАРЕВА СУББОТА. ВОСКРЕСЕНИЕ ПРАВ. ЛАЗАРЯ. НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБНОЙ ИКРЫ
|27 СБ
|10.05 ПТ
|Ап. и сщмч. Симеона, содника Господня. Прав. Евлогия, страннопреемника
|28 ВС
|11.05 СБ
|Свт. Кирилла, еп. Туровского. Львовской иконы Божией Матери
|29 ПН
|*СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
|29 ПН
|12.05 ВС
|Прп. Мемнона, чудотворца. Мчч. Диодора и Родопиана, диакона
|30 ВТ
|13.05 ПН
|Ап. Якова Зеведеева. Свт. Доната. Еп. Еврии. Мч. Максима
Православные праздники в мае
|Ново- юлианский
|Юлианский
|НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
|01 СР
|14 ВТ
|Прор. Иеремии. Сщмч. Макария, митр. Киевского. Блгв. Тамары, царицы Грузинской. Иконы Божией Матери, называемой «Неожиданная радость»
|02 ЧТ
|
*ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
|02 ЧТ
|15 СР
|Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского
|03 ПТ
|
*ПОМИНОВЕНИЕ СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. СТРОГИЙ ПОСТ
|03 ПТ
|16 ЧТ
|Мчч. Тимофея и Мавры. Прп. Феодосия, игум. Киево-Печерского. Прп. Петра, чудотворца, еп. Аргосского
|04 СБ
|17 ПТ
|Мц. Пелагеи, девы Тарсийской. Сщмч. Эразма, еп. Формийского
|05 ВС
|
*СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА
|05 ВС
|18 СБ
|Вмц. Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»
|06 ПН
|19 ВС
|Прав. Иова Многострадального. Прп. Иова Почаевского
|07 ВТ
|20 ПН
|Иверской иконы Божией Матери. Мч. Акакия, сотника. Прп. Феодоры Солунской
|08 СР
|22 ВТ
|Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прпп. Арсения Трудолюбивого и Пимена, Постника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах. Касперовской иконы Божией Матери
|09 ЧТ
|22 СР
|Прор. Исаии. Мч. Христофора. Прп. Иосифа Оптинского
|10 ПТ
|23 ЧТ
|Апостола Симона Зилота. Прп. Исидоры, юродивой. Блж. Таисии
|11 СБ
|24 ПТ
|Сщмч. Мокия. Равноапп. Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Прп. Софрония, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|12 ВС
|
*АНТИПАСХА. 2-Я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ, АПОСТОЛА ФОМЫ
|12 ВС
|25 СБ
|Свт. Эпифания, еп. Кипрского, свят. Германа, патр. Константинопольского. Прп. Амфилохия Почаевского
|13 ПН
|26 ВС
|Мч. Александра Римского. Св. Георгия, исп., с женой Ириной и детьми. Прп. Евфимия Иверского
|14 ВТ
|
*РАДОНИЦА (ПРОВОДЫ). ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
|14 ВТ
|27 ПН
|Мч. Исидора. Мч. Максима. Свт. Леонтия, патр. Иерусалимского
|15 СР
|29 ВТ
|Прп. Пахомия Великого. Прп. Исайи Киево-Печерского
|16 ЧТ
|29 СР
|Прп. Феодора освященного. Свт. Александра, еп. Иерусалимского
|17 ПТ
|30 ЧТ
|Ап. Андроника и св. Юнии. Свт. Стефана, патр. Константинопольского
|18 СБ
|31 ПТ
|Память свв. отцов семерых Вселенских соборов
|19 ВС
|
*3-Я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ, СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
|19 ВС
|01.06 СБ
|Блгв. Тамары, царицы Грузинской
|20 ПН
|02.06 ВС
|Мчч. Фалалея, Александра и Астерия. Мч. Аскалона
|21 ВТ
|03.06 ПН
|Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены
|22 СР
|04.06 ВТ
|Мчч. Василиска. Память II Вселенского собора
|23 ЧТ
|05.06 СР
|Прп. Михаила, исп., еп. Синадского. Прмч. Михаила, черноризца
|24 ПТ
|06.06 ЧТ
|Прп. Симеона столбника на Дивной горе
|25 СБ
|07.06 ПТ
|Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского
|26 ВС
|08.06 СБ
|Апп. от 70-ти Карпа и Алфея. Мчч. Аверкия и Елены. Мч. Георгия Нового
|27 ПН
|09.06 ВС
|Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского
|28 ВТ
|10.06 ПН
|Прп. Никиты, исп., еп. Халкидонского. Сщмч. Евтихия, еп. Мелитинского, мц. Еликониды
|29 СР
|11.06 ВТ
|Мц. Феодосии, девы Тирской. Память Вселенского собора. Прмч. Девы Феодосии. Икон Божией Матери, называемых «Споручница грешных» и «Недремлющее око»
|30 ЧТ
|12.06 СР
|Прп. Исаакия, исп., игумена обители Далматской
|31 ПТ
|13.06 ЧТ
|Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия. Мч. Философа
Православные праздники в июне
|Ново- юлианский
|Юлианский
|НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
|01 СБ
|14 ПТ
|Прп. Агапита Киево-Печерского, врача безвозмездного, в Ближних пещерах
|02 ВС
|15 СБ
|Свт. Никифора, испов., патр. Константинопольского. Киево-Братской иконы Божией Матери
|03 ПН
|16 ВС
|Мчч. Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы, девы
|04 ВТ
|17 ПН
|Свт. Митрофана, патр. Константинопольского. Мчч. Фронтасия, Северина, Севериана и Силана
|05 СР
|18 ВТ
|Сщмч. Дорофея, еп. Тырского. Блж. Константина, митр. Киевского и всея Руси
|06 ЧТ
|19 СР
|Прп. Виссариона, чудотворца Египетского, прп Лариона Нового. Прмцц. дев Архелаи, Феклы, Сусанны
|07 ПТ
|20 ЧТ
|Мч. Феодота Анкирского. Сщмч. Маркелиана, папы Римского и мчч. Клавдия, Кирина и Антонина
|08 СБ
|21 ПТ
|Вмч. Феодора Стратилата. Прп. Ефрема, патр. Антиохийского. Прп. Зосимы Финикийского
|09 ВС
|22 СБ
|Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. Мцц. Фекли, Марфы и Марии в Персии
|10 ПН
|23 ВС
|Прп. Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Мчч. Александра, Антонины, девы. Прп. Феофана Антиохийского
|11 ВТ
|24 ПН
|Апп. Варфоломея и Варнавы
|12 СР
|25 ВТ
|Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского. Прпп. Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила
|13 ЧТ
|
*ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
|13 ЧТ
|26 СР
|Мц. Акилины. Свт. Трифилия, еп. Левкусии Кипрской. Мц. Антонины. Прп. Анны и сына ее Иоанна
|14 ПТ
|27 ЧТ
|Прор. Елисея. Свт. Мефодия. Патр. Константинопольского. Прп. Елисея Сумского
|15 СБ
|28 ПТ
|Прор. Амоса. Свт. Михаила, первого митр. Киевского и всея Руси
|16 ВС
|29 СБ
|Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Сщмч. Тигрия, пресвитера и мч. Евтропия, чтеца
|17 ПН
|30 ВС
|Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
|18 ВТ
|01.07 ПН
|Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула. Прп. Леонтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|19 СР
|02.07 ВТ
|Апостола Иуды, брата Господня по плоти. Мч. Зосимы. Прп. Паисия Великого. Прп. Иоанна, отшельника
|20 ЧТ
|03.07 СР
|Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Мчч. Инны, Пинны и Риммы. Мчч. Аристоклия, пресвитера, Димитриана, диакона, и Афанасия, чтеца
|21 ПТ
|04.07 ЧТ
|Мч. Юлиана Тарсийского. Сщмч. Терентия, еп. Иконийского. Прп. Юлия, пресвитера, и Юлиана, диакона
|22 СБ
|
*ТРОИЦКАЯ ПОМИНАЛЬНАЯ СУББОТА
|22 СБ
|05.07 ПТ
|Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Мчч. Зинона и Зины
|23 ВС
|
*ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, ПЯТИДЕСЯТНИЦА
|23 ВС
|06.07 СБ
|Мч. Агриппины. Мчч. Евстохия, Гая, Провия, Полия, Урвана и других
|24 ПН
|07.07 ВС
|Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
|25 ВТ
|08.07 ПН
|Прмц. Февронии, девы
|26 СР
|09.07 ВТ
|Прп. Давида Солунского
|27 ЧТ
|10.07 СР
|Прав. Иоанны, мироносицы. Прп. Севера, пресвитера. Прп. Георгия иверского Святогорца
|28 ПТ
|11.07 ЧТ
|Прп. Ксенофонта Робейского. Прп. Павла, врача. Иконы Божией Матери «Троеручица»
|29 СБ
|12.07 ПТ
|Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Касперовская икона Божией Матери
|30 ВС
|13.07 СБ
|Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов
Православные праздники в июле
|Ново- юлианский
|Юлианский
|НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
|01 ПН
|14 ВС
|Бессрр. Космы и Дамиана, пострадавших в Риме
|02 ВТ
|15 ПН
|Возложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Свт. Фотия, митр. Киевского и всея Руси
|03 СР
|16 ВТ
|Мч. Якинфа. Прпп. Анатолия, затворника, в Ближних пещерах, и другого Анатолия, затворника, в Дальних пещерах
|04 ЧТ
|17 СР
|Свт. Андрея, архиеп. Критского. Прп. Марфы, матери Симеона Дивногорца. Мчч. Феодота и Феодотии
|05 ПТ
|18 ЧТ
|Прп. Афанасия Афонского. Мцц. Анны и Кириллы. Прп. Лампада Иринопольского
|06 СБ
|19 ПТ
|Прп. Сысоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|07 ВС
|20 СБ
|Прп. Фомы в Малее. Прп. Акакия, о котором рассказывается в Листвице
|08 ПН
|21 ВС
|Вмч. Прокопия
|09 ВТ
|22 ПН
|Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. Прп. Гавриила Афонского
|10 СР
|23 ВТ
|Прп. Антония Киево-Печерского. Прп. Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|11 ЧТ
|24 СР
|Равноап. Ольги, вел. кн. Киевской, в святом крещении Елены
|12 ПТ
|25 ЧТ
|Мчч. Прокла и Иллария. Мчч. Феодора, варяга и сына его Иоанна, в Киеве
|13 СБ
|26 ПТ
|Собор архангела Гавриила. Прп. Стефана Саваита
|14 ВС
|27 СБ
|Апостола от 70-ти Акилы. Мч. Юста. Прп. Онисима, чудотворца. Прп. Стефана Махрищского
|15 ПН
|28 ВС
|Равноап. вел. кн. Владимира, во св. крещении Василия
|16 ВТ
|29 ПН
|Сщмч. Афиногена, еп., и десятерых его учеников. Мч. Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и Хионии
|17 СР
|30 ВТ
|Вмц. Марины (Маргариты). Перенос мощей прп. Лазаря Галисийского
|18 ЧТ
|31 СР
|Прп. Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Прп. Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|19 ПТ
|01.07 ЧТ
|Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Прп. Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|20 СБ
|02.07 ПТ
|Прор. Илии. Обнаружение мощей прмч. Афанасия Берестейского
|21 ВС
|03.07 СБ
|Прпп. Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах
|22 ПН
|04.07 ВС
|Мироносицы равноап. Марии Магдалины
|23 ВТ
|05.07 ПН
|Почаевской иконы Божией Матери. Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13 мчч. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»
|24 СР
|06.07 ВТ
|Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, в св. крещении Романа и Давида. Прп. Поликарпа, архим. Киево-Печерского
|25 ЧТ
|07.07 СР
|Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы
|26 ПТ
|08.07 ЧТ
|Прмц. Параскевы. Прп. Моисея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|27 СБ
|09.07 ПТ
|Вмч. и целителя Пантелеймона
|28 ВС
|10.07 СБ
|Апп. от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, дьяконов. Прп. Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|29 ПН
|11.07 ВС
|Мч. Калиника. Мц. Серафимы, девы. Мц. Феодотии и троих детей ее. Прмч. Михаила
|30 ВТ
|12.07 ПН
|Апп. от 70-ти: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Мч. Иоанна, воина
|31 СР
|13.07 ВТ
|Прав. Евдокима Каппадокиянина. Мц. Улиты
Православные праздники в августе
|Ново- юлианский
|Юлианский
|НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
|01 ЧТ
|14 СР
|Вынесение честных древ животворящего Креста Господня. Праздник Всемилостивого Спасителя (Спаса) и Пресвятой Богородицы. Начало Успенского поста
|02 ПТ
|15 ЧТ
|Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидьяк. Стефана и обретение молей правв. Никодима, Гамалиила и сына его Авива
|03 СБ
|16 ПТ
|Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. Мч. Раждена, перса. Прп. Космы отшельника
|04 ВС
|17 СБ
|Прмц. Евдокии. Мч. Елевферия
|05 ПН
|18 ВС
|Мч. Евсигния. Сщмчч. Анфира и Фавия, пап Римских. Мч. Понтия Римлянина
|06 ВТ
|19 ПН
|ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. На трапезе разрешается рыба
|07 СР
|20 ВТ
|Прп. Пимена Многоболезненного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Прп. Пимена, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Прп. Меркурия Киево-Печерского, еп. Смоленского, в Ближних пещерах
|08 ЧТ
|21 СР
|Свт. Эмилиана, испов., еп. Кизицкого. Прп. Григория, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|09 ПТ
|22 ЧТ
|Апостола Матфея. Мч. Антония Александрийского
|10 СБ
|23 ПТ
|Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста, папы, Феликисима и Агапита, дьяконов, Романа, Римских
|11 ВС
|24 СБ
|Прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, в Ближних пещерах
|12 ПН
|25 ВС
|Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Сщмч. Александра, еп. Команского
|13 ВТ
|26 ПН
|Перенесение мощей прп. Максима Исповедника. «Умягчение злых сердец» («Семистрельная») и называемой «Страстная» икон Божией Матери
|14 СР
|27 ВТ
|Перенесение мощей прп. Феодосия Киево-Печерского. Сщмч. Маркела, еп. Апамейского
|15 ЧТ
|28 СР
|УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛЫДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
|16 ПТ
|29 ЧТ
|Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа
|17 СБ
|30 ПТ
|Прп. Алипия, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Свенской (Печерской) иконы Божией Матери
|18 ВС
|31 СБ
|Мчч. Фрола и Лавра. Мчч. Ерма, Серапиона и Полиена. Иконы Божией Матери, названной «Всецарица»
|19 ПН
|01.09 ВС
|Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мученика. Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы
|20 ВТ
|02.09 ПН
|Прор. Самуила. Мчч. Севира и Мемнона и с ними 37 мучеников
|21 СР
|03.09 ВТ
|Ап. от 70-ти Фадея. Прп. Аврамия Трудолюбивого, Печерского, в Ближних пещерах
|22 ЧТ
|04.09 СР
|Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других
|23 ПТ
|05.09 ЧТ
|Мч. Луппа. Сщмч. Иринея, еп. Лионского. Прпп. Евтихия и Флоренция. Свт. Калиника, патр. Константинопольского
|24 СБ
|06.09 ПТ
|Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова. Перенесение мощей свт. Петра, митр. Киевского, всея Руси чудотворца
|25 ВС
|07.09 СБ
|Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского
|26 ПН
|08.09 ВС
|Мчч. Адриана и Натальи
|27 ВТ
|09.09 ПН
|Прп. Пимена Великого. Прпп. сщмч. Кукши и ученика его мч. Никона, Пимена, постника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах
|28 СР
|10.09 ВТ
|Прп. Моисея Мурина. Обнаружение мощей прп. Иова Почаевского. Собор прпп. отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) усопших
|29 ЧТ
|11.09 СР
|Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
|30 ПТ
|12.09 ЧТ
|Свтт. Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов Константинопольских. Прп. Христофора Римлянина
|31 СБ
|13.09 ПТ
|Возложение честного пояса Пресвятой Богородицы. Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского
Православные праздники в сентябре
|Ново- юлианский
|Юлианский
|НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
|01 ВС
|14 СБ
|Начало индикта – церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. Собор Винницких святых
|02 ПН
|15 ВС
|Прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских. Мч. Маманта, отца его Феодота и матери Руфины
|03 ВТ
|16 ПН
|Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. Феофила, диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны, Девы, и Евфимия
|04 СР
|17 ВТ
|Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Еполония и матери их Хриотодулы. Иконы Божией Матери «Неопалимая купина»
|05 ЧТ
|18 СР
|Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родители св. Иоанна Предтечи. Кончина блгв. кн. Глеба, в крещении Давида
|06 ПТ
|19 ЧТ
|Поминовение чуда архистратига Михаила в Хонах (Колосах)
|07 СБ
|20 ПТ
|Мч. Созонта. Апп. от 70-ти Евода и Онисифора. Мч. Евпсихия. Прп. Луки
|08 ВС
|21 СБ
|РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
|09 ПН
|22 ВС
|Правв. Богоотцов Иоакима и Анны. Мч. Севериана. Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
|10 ВТ
|23 ПН
|Прп. Павла Послушного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Апп. от 70-ти: Апеллия, Лукия и Климента
|11 СР
|24 ВТ
|Прп. Феодоры Александрийской. Мчч. Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына его
|12 ЧТ
|25 СР
|Сщмч. Автонома, еп. Итальянского. Мч. Юлиана и с ним 40 мучеников
|13 ПТ
|26 ЧТ
|Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Сщмч. Корнилия, сотника
|14 СБ
|27 ПТ
|ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Упокоение свт. Иоанна Златоуста. Леснинской иконы Божией Матери. Постный день
|15 ВС
|28 СБ
|Вмч. Никиты. Мчч. Максима, Феодота, мц. Асклиады (Асклипиодоты)
|16 ПН
|29 ВС
|Вмц. Евфимии Всехвальной. Мц. Севастианы. Мц. Мелитины. Мчч. Виктора и Сосфена
|17 ВТ
|30 ПН
|Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
|18 СР
|01.10 ВТ
|Прп. Евмения, еп. Гортынского. Мчц. Ариадны. Мчц. Софии и Ирины
|19 ЧТ
|02.10 СР
|Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта. Мч. Зосимы, пустынника. Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского
|20 ПТ
|03.10 ЧТ
|Мчч. и проп. Михаила, кн. Черниговского и боярина его Феодора, чудотворцев
|21 СБ
|04.10 ПТ
|Ап. от 70-ти Кодрата. Обретение мощей свт. Димитрия, Туптала
|22 ВС
|05.10 СБ
|Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Синопского. Прав. Петра, бывшего мытаря
|23 ПН
|06.10 ВС
|Зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Прпп. жен Ксанфипы и Поликсении
|24 ВТ
|07.10 ПН
|Первомц. равноап. Феклы
|25 СР
|08.10 ВТ
|Прп. Евфросинии Александрийской. Прп. Сергия, игум. Радонежского, всея Руси чудотворца
|26 ЧТ
|09.10 СР
|Апостола, евангелиста Иоанна Богослова
|27 ПТ
|10.10 ЧТ
|Апп. от 70-ти: Марка, Аристарха и Зины. Мц. Епихарии. Прп. Игнатия
|28 СБ
|11.10 ПТ
|Прп. Харитона Исповедника. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, которые в Ближних пещерах (прп. Антония) покоятся
|29 ВС
|12.10 СБ
|Прп. Кириака, отшельника. Прп. Феофана Милостивого
|30 ПН
|13.10 ВС
|Сщмч. Григория, еп., просветителя Великой Армении. Свт. Михаила, первого митр. Киевского и всея Руси
Православные праздники в октябре
|Ново- юлианский
|Юлианский
|НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
|01 ВТ
|14 ПН
|Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
|02 СР
|15 ВТ
|Сщмч. Киприана, мц. Юстины и мч. Феоктиста. Блж. Андрея, Христа ради юродивого
|03 ЧТ
|16 СР
|Прп. Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. П рп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского
|04 ПТ
|17 ЧТ
|Прпп. Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в пещерах Ближних. Прп. Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|05 СБ
|18 ПТ
|Прпп. Дамиана, пресвит., целителя, Иеремии и Матфея прозорливых, Киево-Печерских, в Ближних пещерах
|06 ВС
|19 СБ
|Апостола Фомы
|07 ПН
|20 ВС
|Прп. Сергея Послушного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Мчч. Юлиана, пресвитера, и Кесария, диакона
|08 ВТ
|21 ПН
|Прп. Пелагеи. Прп. Таисии. Св. Пелагии, девы
|09 СР
|22 ВТ
|Апостола Иакова Алфеева
|10 ЧТ
|23 СР
|Свт. Амфилохия, еп. Владимиро-Волынского. Собор Волынских святых
|11 ПТ
|24 ЧТ
|Прп. Феофана, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|12 СБ
|25 ПТ
|Мц. Домникии. Свт. Мартына Милостивого, еп. Турского. Иерусалимской, Рудненской иконы Божией Матери
|13 ВС
|26 СБ
|Прп. Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Иверской, «Иверско-Мирненской (Мироточивой)», Семиозерной икон Божией Матери
|14 ПН
|27 ВС
|Прп. Николая Святоши, кн. Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах
|15 ВТ
|28 ПН
|Сщмч. Лукиана, Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|16 СР
|29 ВТ
|Прп. Лонгина, стражника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|17 ЧТ
|30 СР
|Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. Мчч., бессрр. Космы и Дамиана Аравийских и братьев их мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия
|18 ПТ
|31 ЧТ
|Апостола и евангелиста Луки
|19 СБ
|01 ПТ
|Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним 7 учителей христианских. Блж. Клеопатры и сына ее Иоанна. Сщмч. Садока, еп. Персидского и с ним 128 мчч. Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского
|20 ВС
|02 СБ
|Мч. Артемия
|21 ПН
|03 ВС
|Прп. Иллариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|22 ВТ
|04 ПН
|Вышгородской, Андрониковской икон Божией Матери
|23 СР
|05 ВТ
|Апостола Иакова, брата Господня по плоти
|24 ЧТ
|06 СР
|Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Прпп. Арефы, Сысоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах
|25 ПТ
|07 ЧТ
|Прпп. Мартырия, диакона, и Мартырия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах
|26 СБ
|08 ПТ
|Вмч. Димитрия Солунского
|27 ВС
|09 СБ
|Прп. Нестора Летописца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|28 ПН
|10 ВС
|Вмц. Параскевы Пятницы. Прп. Феофила Киевского, юродивого ради Христа
|29 ВТ
|11 ПН
|Прмч. Анастасии Римлянки. Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, племянницы его. Прп. Анны
|30 СР
|12 ВТ
|Сщмч. Зиновия, еп. Эгейского и сестры его мц. Зиновии
|31 ЧТ
|13 СР
|Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских, в Ближних пещерах
Православные праздники в ноябре
|Ново- юлианский
|Юлианский
|НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
|01 ПТ
|14 ЧТ
|Бессрр. и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их прп. Феодотии
|02 СБ
|15 ПТ
|Мчч. Акиндина, Пигасия, Афония, Элпидофора, Анемподиста и других с ними. Прп. Маркиана Киринейского
|03 ВС
|16 СБ
|Мчч. Акепсима, еп., Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона
|04 ПН
|17 ВС
|Прп. Меркурия, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|05 ВТ
|18 ПН
|Мчч. Галактиона и Епистимии. Апп. Свт. Григория, архиеп. Александрийского
|06 СР
|19 ВТ
|Прп. Луки, иконома Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|07 ЧТ
|20 СР
|Прп. Лазаря Галисийского. Мч. Феодота, корчемкина
|08 ПТ
|21 ЧТ
|Собор архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных
|09 СБ
|22 ПТ
|Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Прп. Онисифора, исповедника Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|10 ВС
|23 СБ
|Прп. Феостирикта, что в Символах. Мч. Константина, кн. Грузинского
|11 ПН
|24 ВС
|Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. Викентия. Прп. Феодора Студита, испов.
|12 ВТ
|25 ПН
|Свт. Иоанна Милостивого, патр. Александрийского. Прп. Нила, постника
|13 СР
|26 ВТ
|Свт. Иоанна Златоуста, архиеп. Константинопольского
|14 ЧТ
|27 СР
|Апостола Филиппа
|15 ПТ
|28 ЧТ
|Мчч. и испов. Гурия, Самона. Прп. Паисия Величковского. Начало Рождественского поста
|16 СБ
|29 ПТ
|Апостола и евангелиста Матфея
|17 ВС
|30 СБ
|Свт. Григория, чудотворца, еп. Неокесарийского. Прп. Лазаря, иконописца
|18 ПН
|01.12 ВС
|Мц Платона. Мчч. Романа, диакона, и отрока Варула
|19 ВТ
|02.12 ПН
|Прп. Варлаама, игум. Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Иконы Божией Матери «В скорби и печали утешение»
|20 СР
|03.12 ВТ
|Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского
|21 ЧТ
|04.12 СР
|ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. На трапезе разрешается рыба
|22 ПТ
|05.12 ЧТ
|Блвг. Ярополка, в св. крещении Петра, кн. Владимир-Волынского
|23 СБ
|06.12 ПТ
|Свт. Амфилохия, еп. кенийского. Свт. Григория, еп. Акрагантийского. Мчч. Сысиния, еп. Кизицкого и Феодора Антиохийского
|24 ВС
|07.12 СБ
|Вмц. Екатерины. Прп. Меркурия, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|25 ПН
|08.12 ВС
|Сщмчч. Климента, папы Римского и Петра, архиеп. Александрийского
|26 ВТ
|09.12 ПН
|Прп. Иакова, отшельника
|27 СР
|10.12 ВТ
|Вмч. Якова Персянина. Прп. Палладия. Прп. Романа. Иконы Божией Матери «Знамение»
|28 ЧТ
|11.12 СР
|Прмч. и испов. Стефана Нового. Мч. Иринарха и святых семерых жен
|29 ПТ
|12.12 ЧТ
|Прп. Нектария Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|30 СБ
|13.12 ПТ
|Апостола Андрея Первозванного
Православные праздники в декабре
|Ново- юлианский
|Юлианский
|НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
|01 ВС
|14 СБ
|Прор. Наума. Пров. Филарета Милостивого. Мч. Анании Персянина
|02 ПН
|15 ВС
|Прпп. Афанасия, затворника Киево-Печерского
|03 ВТ
|16 ПН
|Прор. Софония. Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского
|04 СР
|17 ВТ
|Вмц. Варвары и мц. Юлиании. Прп. Иоанна Дамаскина
|05 ЧТ
|18 СР
|Прп. Саввы Освященного. Мч. Анастасия
|06 ПТ
|19 ЧТ
|Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
|07 СБ
|20 ПТ
|Прп. Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|08 ВС
|21 СБ
|Прп. Потапия. Анфисы в Риме
|09 ПН
|22 ВС
|Зачатие прав. Анной Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери «Неожиданная радость»
|10 ВТ
|23 ПН
|Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. Прп. Фомы
|11 СР
|24 ВТ
|Прп. Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|12 ЧТ
|25 СР
|Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца
|13 ПТ
|26 ЧТ
|Прп. Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|14 СБ
|27 ПТ
|Мчч. Фирса, Левкия и Калиника
|15 ВС
|28 СБ
|Свт. Стефана, исп., архиеп. Сурожского. Собор Крымских святых
|16 ПН
|29 ВС
|Аггея. Мч. Марина
|17 ВТ
|30 ПН
|Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
|18 СР
|31 ВТ
|Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского. Прп. Флора, еп. Амийского. Прп. Михаила, исповедника
|19 ЧТ
|01.01 СР
|Прп. Ильи Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|20 ПТ
|02.01 ЧТ
|Прп. Игнатия, архим. Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|21 СБ
|03.01 ПТ
|Свт. Петра, митр. Киевского и всея Руси чудотворца
|22 ВС
|04.01 СБ
|Вмц. Анастасии Узорешительницы
|23 ПН
|05.01 ВС
|Прп. Нифонта, еп. Кипрского. Прп. Павла, еп. Неокесарийского
|24 ВТ
|06.01 ПН
|Прп. Николая, монаха. Прп. Кукши Одесского
|25 СР
|07.01 ВТ
|РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
|26 ЧТ
|08.01 СР
|Собор Пресвятой Богородицы
|27 ПТ
|09.01 ЧТ
|Ап. Первомч. и архидиакона Стефана
|28 СБ
|10.01 ПТ
|Ап. от 70-ти Никанора
|29 ВС
|11.01 СБ
|Прпп. Марка, гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах
|30 ПН
|12.01 ВС
|Мц. Анисии. Ап. от 70-ти Тимона. Прп. Феодоры Кесарийской
|31 ВТ
|13.01 ПН
|Свт. Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого и всея Руси