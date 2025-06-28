Ключевые моменты:

Как выглядят квартиры жителей дома, куда в ночь на 28 июня прилетел вражеский дрон;

На месте ночной дроновой атаки в Хаджибейском районе Одессы продолжает работу оперативный штаб.

Об ужасающих последствиях сегодняшнего обстрела «Одесская жизнь» уже рассказывала. Но это еще не все, что запечатлел на месте «прилета» наш фотокорреспондент.

«Последствия очередной вражеской атаки – разрушенные дома, испуганные дети, человеческое горе», – так прокомментировал произошедшее мэр Одессы Геннадий Труханов.

А «Одесская жизнь» побывала в некоторых квартирах, точнее, в том, что от них осталось. Грустное зрелище:

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На месте продолжает работу оперативный штаб районной администрации, где предоставляют консультацию по получению материальной помощи:

Как сообщалось ранее, в Одессе завершены стабилизационные и консервационные работы в высотном доме по проспекту Князя Ярослава Мудрого, куда в ночь на 1 мая 2025 года попал вражеский ударный беспилотник.