День Кена и вина «Рислинг»: праздники и события 13 марта

Праздники 13 марта

День сертифицированного диетолога-нутрициолога

Этот профессиональный праздник отмечают ежегодно во вторую среду марта. Он посвящен признанию работы и особому вкладу диетологов и нутрициологов в формировании здорового питания. Сертифицированные диетологи-нутрициологи являются медицинскими работниками, которые проходят обучающую программу в области диетологии и питания. Они предоставляют научно обоснованные рекомендации по питанию и играют важную роль в профилактике и лечении хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет и болезни сердца.

Всемирный день осведомленности об эндометриозе

Эндометриоз является гинекологическим заболеванием, во время которого ткани матки (эндометрий) перемещаются в другие органы, что приводит к воспалению. Основные симптомы этого заболевания: постоянная боль в тазу, болезненная овуляция и менструация, слабость, обильные кровотечения и другие. Главной целью этого дня является повышение осведомленности об эндометриозе, ведь, по статистике, около 176 млн женщин страдают этим заболеванием, но, к сожалению, к врачу обращаются крайне редко.

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Международный день победы каждой девушки

Международный день победы каждой девушки – это день, отмечающий расширение возможностей и достижение девушек и молодых женщин во всем мире. Он отмечается ежегодно 13 марта и стремится повысить осведомленность о вызовах и неравенствах, с которыми сталкиваются многие девушки, а также признать их невероятный потенциал и устойчивость. Этот день привлекает людей к действиям, направленным на поддержку девушек и молодых женщин, а также на продвижение гендерного равенства и прав женщин в глобальном масштабе.

Возникновение Международного дня победы каждой девушки можно связать с канадской организацией «Каждая девушка побеждает». Движение стремится расширить возможности девушек посредством образования, наставничества и юридической поддержки, а также помочь им реализовать свой потенциал.

День Кена

Это особый праздник, посвященный кукле Кеннету «Кену» Карсону – неизменному спутнику куклы Барби. С момента своего дебюта в 1961 году Кен был рядом с Барби, поддерживая ее во всех похождениях и превращениях. Этот день – не просто праздник игрушки, а признание роли Кена в мире Барби, символизирующей дружбу, поддержку и крепкую любовь.

Кен Карсон впервые появился во вселенной Барби 13 марта 1961 года, когда его представила компания Mattel на игрушечной ярмарке. Как парень Барби, Кен был постоянной фигурой в ее жизни, олицетворяя идеального партнера, который всегда рядом, вне зависимости от сценария. Несмотря на критику и временную разлуку с Барби в 1960-х годах, образ Кена эволюционировал вместе с Барби, превратившись со спутника домохозяйки 50-х в партнера сообразительной, самодостаточной бизнес-леди.

В то же время, несмотря на свои длительные отношения, Барби и Кен никогда не были женаты. Причиной этого является их общее происхождение, когда им дали имена детей семьи Хендлер (создателя Барби, ее детей звали Барбара и Кеннет, соответственно куклы получили имена, посвященные этим детям). Поэтому в известном смысле эти персонажи являются братом и сестрой.

Всемирный день белого вина «Рислинг»

А еще сегодня – день рождения самого благородного сорта винограда. Дата выбрана в соответствии с древнейшим упоминанием в сохранившихся платежных документах о Рислинг, а именно 13 марта 1435 года.

Рислинг – это сорт винограда, который известен своей способностью выражать терруар региона, в котором он выращивается, а это значит, что рислинговые вина из разных регионов могут иметь отличные и уникальные вкусы. Это вино также характеризуется высокой кислотностью, что придает ему яркий и освежающий вкус, хорошо сочетающийся с разными блюдами.

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Памятные даты 13 марта

624 год – происходит битва при Бадре, первое крупное сражение Магомета с Курайшитами;

1325 год – традиционная дата основания столицы ацтекской империи Теночтитлан (ныне Мехико);

1519 год – испанский конкистадор Эрнан Кортес высаживается с отрядом солдат в Мексике;

1639 год – колледж в Кембридже (Массачусетс, США) получает название Гарвард в честь своего первого великого спонсора Джона Гарварда;

1781 год – английский астроном Уильям Гершель открывает Уран, седьмую планету Солнечной системы;

1809 год – сэр Джордж Гордон занимает место в британской Палате лордов как лорд Байрон;

1848 год – восстанием венских студентов начинается революция в Австрийской империи и Немецком союзе;

1888 год – алмазные шахты южноафриканского Кимберли объединяются в компанию De Beers;

1917 год – в Киев из ссылки возвращается Михаил Грушевский;

1917 год – над зданием Центральной Рады принято поднять желто-голубой флаг;

1921 год – Монголия (до того Внешняя Монголия) провозглашает независимость от Китая;

1938 год – происходит аншлюс Австрии по Германии;

1943 год – нацисты ликвидируют Краковское гетто;

1949 год – в Канаде начинает деятельность Украинская Свободная Академия Наук;

1961 год – в Киеве происходит «Куреневская трагедия», когда в результате техногенной катастрофы погибает более 1500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавших в зону бедствия;

1997 год – Украина и НАСА подписывают договор о полете в космос первого украинского космонавта, им становится Леонид Каденюк;

2013 год – действующим Папой Римским становится Франциск (Хорхе Марио Бергольо);

2014 год – в Донецке во время митинга против российской агрессии убивают местного жителя Дмитрия Чернявского;

2022 год – в Херсоне люди выходят на митинги против референдума о создании «ХНР».

Кто родился 13 марта

В этот день родились: