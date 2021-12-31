Бывшая одесская Ювелирка: как теперь выглядит историческое здание (фото)

Историческое здание бывшей одесской Ювелирки, а задолго до того – Архиерейского дома на улице Софиевской, теперь выглядит совсем не так, как еще в начале этого года. Можно в очередной раз «полюбоваться»: над ним теперь возвышаются верхние этажи новостроя на бульваре Жванецкого.

Почему «преобразилось» историческое здание на Софиевской?

Не успеваешь оглянуться, а то или иное историческое одесское здание вдруг «взяло» и преобразилось. Нет, не в том смысле, что его отреставрировали, хотя и такое случается. А в том, что его прикрыл-преобразил какой-нибудь новострой.

Так случилось и с бывшим одесским Архиерейским домом на улице Софиевской. Глянешь сегодня на историческое здание с улицы Конной – а оно уже выглядит иначе. Вроде как выросло: «нависли» над ним верхние этажи новостроя (многоквартирного дома с подземным паркингом), который возводится на бульваре Жванецкого.

Напомним, исторический дом на Софиевской долгое время красовался с вывеской «Ювелирный завод», хотя завод давным-давно не работал, да и корпуса его были благополучно снесены незадолго до «коронавирусных времен» ради новостроя на бульваре Жванецкого.

В мае уходящего 2021 года произошли изменения: вместо «Ювелирный завод» появилась вывеска «Отдел продаж «Дом Потоцкого».

Из истории одесского здания на улице Софиевской

Кстати, напомним: это историческое здание, пусть даже с новой вывеской, когда-то давно выглядело совершенно иначе. Считается, что год его «рождения» – 1803-й.

Ресурс «Домофото» началом строительства дворца называет 1808-й год. Архитектор (вероятно) – Ф.Фраполли.

И, кстати, именно с этим зданием связывают установку в 1811 году первой в Одессе новогодней (точнее, рождественской) елки.

Здание много раз переходило от владельца к владельцу, и, конечно, перестраивалось уже другими архитекторами. Дом перестраивался для дивизионного начальника, для здания епархии, для жилья архиепископа, для архиерейского подворья.

В советскую эпоху здесь располагались: детская областная экскурсионная станция, с 1982 года – ювелирный завод Союзювелирпрома, позже – АТС, ЗАО «Аурум»…

Теперь же можно «полюбоваться» новым видом старого-старого здания. К счастью, уцелевшего…

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