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Бывшая одесская Ювелирка: как теперь выглядит историческое здание (фото)

Бывшая одесская Ювелирка: как теперь выглядит историческое здание (фото)

Историческое здание бывшей одесской Ювелирки, а задолго до того – Архиерейского дома на улице Софиевской, теперь выглядит совсем не так, как еще в начале этого года. Можно в очередной раз «полюбоваться»: над ним теперь возвышаются верхние этажи новостроя на бульваре Жванецкого.

Почему «преобразилось» историческое здание на Софиевской?

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Не успеваешь оглянуться, а то или иное историческое одесское здание вдруг «взяло» и преобразилось. Нет, не в том смысле, что его отреставрировали, хотя и такое случается. А в том, что его прикрыл-преобразил какой-нибудь новострой.

Так случилось и с бывшим одесским Архиерейским домом на улице Софиевской. Глянешь сегодня на историческое здание с улицы Конной – а оно уже выглядит иначе. Вроде как выросло: «нависли» над ним верхние этажи новостроя (многоквартирного дома с подземным паркингом), который возводится на бульваре Жванецкого.

Одесская Ювелирка2

Так это здание выглядит сегодня

Одесский новострой

Новая высотка на обновленной части бульвара Жванецкого

Напомним, исторический дом на Софиевской долгое время красовался с вывеской «Ювелирный завод», хотя завод давным-давно не работал, да и корпуса его были благополучно снесены незадолго до «коронавирусных времен» ради новостроя на бульваре Жванецкого.

Одесская ювелирка

Было так

В мае уходящего 2021 года произошли изменения: вместо «Ювелирный завод» появилась вывеска «Отдел продаж «Дом Потоцкого».

Дом Потоцкого2

Было и так. Май 2021 года

Из истории одесского здания на улице Софиевской

Кстати, напомним: это историческое здание, пусть даже с новой вывеской, когда-то давно выглядело совершенно иначе. Считается, что год его «рождения» – 1803-й.

Ресурс «Домофото» началом строительства дворца называет 1808-й год. Архитектор (вероятно) – Ф.Фраполли.

И, кстати, именно с этим зданием связывают установку в 1811 году первой в Одессе новогодней (точнее, рождественской) елки.

Здание много раз переходило от владельца к владельцу, и, конечно, перестраивалось уже другими архитекторами. Дом перестраивался для дивизионного начальника, для здания епархии, для жилья архиепископа, для архиерейского подворья.

В советскую эпоху здесь располагались: детская областная экскурсионная станция, с 1982 года – ювелирный завод Союзювелирпрома, позже – АТС, ЗАО «Аурум»…

Теперь же можно «полюбоваться» новым видом старого-старого здания. К счастью, уцелевшего…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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