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Новый год в Одессе 210 лет назад: о первой одесской елке и старейшем здании, где она была установлена (фото) 

Новый год в Одессе 210 лет назад: о первой одесской елке и старейшем здании, где она была установлена (фото) 

Этот зеленый дом сегодня словно затерялся на обновленной Софиевской. Его адрес — Софиевская, 7. Одно из старейших зданий Одессы. Сейчас на нем вывеска: «Ювелирный завод». Завода нет, вывеска осталась.

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Невиданное в Одессе дерево

Многие одесские гиды, краеведы обязательно поведают вам, что именно здесь появилась первая рождественская елка в Одессе. Тогда это здание величалось дворцом графини Потоцкой. Празднование было очень красивым, по тем временам — «эксклюзив».

В то празднование 1811 года уносят нас страницы книги Александра Дерибаса «Старая Одесса» (глава «Софьина елка»).

«Это была первая елка в Одессе. До того времени пустынные, лишенные растительности берега Черного моря не знали вовсе хвойных деревьев и праздник Рождества проводился без елки», — пишет автор.

Праздник был устроен в честь Софии — внебрачной дочери Александра I и Марии Нарышкиной. Девочка, ей тогда было шесть лет, прибыла в Одессу с матерью для поправки здоровья. Дворец в Одессе арендовали для приехавших Нарышкиных.

«Высокая, стройная, широковетвистая ель блистала в парадной зале верхнего этажа… тысячью огней на восковых разноцветных свечах и была вся усеяна украшениями и подарками. Не одни дети — все прибывшие гости, наряженные в роскошные парадные туалеты, любовались дивным, невиданным в Одессе деревом и радовались его зеленой красоте…», — так описывает Александр Дерибас рождественское чудо, состоявшееся в Одессе. Елку специально привезли в Одессу из Умани: в городе и его окрестностях хвойных деревьев тогда не было.

Через 12 лет девочки Софьи, ради которой было устроено это празднество, не стало: она умерла от чахотки накануне собственной свадьбы. А ее «софьина елка» стала еще одной страничкой истории Одессы.

Как дворец стал «неузнаваемым»

Ну а здание, которое мы видим сегодня, выглядело в те времена, конечно, не так. Считается, что год его «рождения» — 1803-й. Ресурс «Домофото» началом строительства дворца называет 1808-й год. Архитектор (вероятно) — Ф.Фраполли. Оно много раз переходило от владельца к владельцу, и, конечно, перестраивалось уже другими архитекторами.

Дом перестраивался для дивизионного начальника, для здания епархии, для жилья архиепископа, для архиерейского подворья (здание и сегодня называют «архиерейским домом»).

«Здание имело совершенно иной облик, окна имели все одинаковую ширину, без каких-либо сандриков и прочих украшений, фасад был шириной в 11 окон, также с северного торцевого фасада имелась маленькая одноэтажная пристройка. Центр фасада и большую его часть занимал восьмиколонный портик ионического ордера увенчанный высоким антаблементом и тремя входами с арочными сводами. В боковых креповках в одну оконную ось также были устроены аналогичные входы, но украшенные четырехколонными портиками дорического ордера с антаблементом в один этаж», — сообщает ресурс «Домофото».

Ну а уже в иную эпоху здесь располагались: детская областная экскурсионная станция, с 1982 г. — Ювелирный завод Союзювелирпрома, позже — АТС, ЗАО «Аурум»…

Корпуса «ювелирки» снесли еще в прошлом году.

Зеленое здание с богатейшей историей стоит, словно замерло в ожидании…

Фото Марии Котовой, ресурса «Старая Одесса в фото» и из других открытых источников

 

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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