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Что строится в Одессе на бульваре Жванецкого и где искать паспорт объекта? (фото)

Что строится в Одессе на бульваре Жванецкого и где искать паспорт объекта? (фото)

На обновленной части бульвара Жванецкого походить в тишине не удастся: там работает техника. Что строится? Жилой дом.

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Торжественно открытая после капремонта в сентябре этого года часть бульвара Жванецкого сейчас снова оживилась. Началась стройка.

Происходит это за высоким ограждением – на месте, где сносились корпуса Ювелирного завода. Кое-какие «следы прошлого» еще можно разглядеть. Но это если присмотреться очень уж внимательно.

К слову, под нашей публикацией о сносе корпусов Ювелирного завода появился «крик души» читателя, назвавшегося Владимиром: «Работали экскаваторы, тракторы, отбойные молотки грузовое машины и еще много того, что есть и существует из строительной техники и того, что создает серьезные толчки и искусственные землетрясения… Из-за разрушений завода настолько сильно трясся наш дом и ближайшие здания, что было подобно точкам 2-3-х балов землетрясения природного характера. Дом, стены и пол качались, как натянутые струны!»

Что сейчас? А сейчас началась стройка. Ограждение охватывает

большую часть обновленного бульвара, подходит впритык к еще одному жилому дому – по переулку Короленко, двор которого выходит на бульвар Жванецкого.

Гуляющие люди переглядываются: что там происходит? Не удивительно: никакой таблички-щита-листочка с информацией, что же здесь возводится, нет.

«Одесская жизнь» уже сообщала, что здесь будет жилой дом. И, как мы убедились, уже роется котлован.

Но, в самом деле, где же хоть какой-то паспорт объекта, чтобы сообщить более подробно, что здесь возводится? Его нет? Есть!

Правда, отыскали мы его, покинув бульвар Жванецкого и зайдя во двор с улицы

Софиевской, где до сих пор можно прочитать на старейшем здании Одессы «Ювелирный завод». Это здание живо, к счастью.

Обходим его, проходим дальше, во «второй двор». И вот тут, подальше от глаз людских, и находим паспорт объекта. Читаем: ведется строительство многоквартирного дома с подземным паркингом по адресу: бульвар Жванецкого, 11. Площадь застройки – 2145,0 квадратных метров. Площадь паркинга – 4285,53 квадратных метров. Заказчик – ООО «Гагарин-сервис». Ну и так далее…

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бульвар Жванецкого, стройка, кран
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бульвар Жванецкого, стройка, бывший Ювелирный завод
бульвар Жванецкого, стройка, паспорт

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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