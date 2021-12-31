С нового года в центре Одессы возобновится движение транспорта в бывшей пешеходной зоне

С 1 января 2022 года в центре Одессы будет возобновлено движение транспорта в праздничные и выходные дни.

Как сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, движение транспорта возобновят на основании решения исполкома горсовета о прекращении действия пешеходной зоны в центре города в выходные и праздничные дни до 4 марта 2022 года.

Так, в период с 1 января по 4 марта 2022 года будет организовано движение маршруток №145, №220а и №221 (в выходные и праздничные дни) по ранее утвержденным схемам: ул. Екатерининская, ул. Ланжероновская, ул. Гаванная, пер. Маяковского, ул. Преображенская и далее по маршрутам.

Напомним, впервые центральная часть Одессы стала на выходные пешеходной зоной 4 июня 2021 года.

Правда, сначала водители не понимали, или не хотели понимать, и проект чуть не завершился неудачей, но в итоге ситуация выправилась и Одесса получила полноценный пешеходный центр на выходные.

Но в декабре пешеходный центр в Одессе предложили закрыть на зиму. Как пояснил инициатор этой идеи, волонтер и политик Ян Синтюк, туристов в это время уже нет, а одесситам якобы холодно пешком добираться до баров и ресторанов, отчего страдают и бизнес, который недополучает прибыль, и люди, которые мерзнут.

Читайте также:

Фото: Телеграм-канал «Одесса сейчас»