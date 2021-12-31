Новости Одессы и Одесской области

Страшная комната и веселый забег: главные новости Одессы за 30 декабря

Страшная комната и веселый забег: главные новости Одессы за 30 декабря

Четверг, 30 декабря 2021 года… Предпоследний день уходящего 2021 года. Какими знаковыми событиями он ознаменовался и чем запомнился «Одесской жизни»?

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Одесский бизнесмен Руслан Тарпан взят под стражу заочно в связи с делом о постройке глубоководного выпуска сточных вод.

В ночь с 31 декабря на 1 января компания «Укрзалізниця» временно прекратит движение ряда пассажирских поездов в Одесской области. Отметим, что это временная отмена.

В Одессе на территории пожарной части №6 открыли учебный класс, в котором представлена полностью реалистичная и в натуральную величину модель сгоревшей комнаты.

Уже 1 января 2022 года во всех районах Одессы заработают специальные площадки для сбора «отработавших свое» новогодних деревьев. Там будут менять елки на сладости.

В городе Ананьеве Одесской области состоялся традиционный новогодний забег. Уже 5 лет подряд все желающие могут пробежать дистанцию длиной, равной цифре наступающего года. Единственное условие – шапочка Санты и веселое настроение.

А еще мы заглянули в старые одесские дворики и посмотрели, как они готовятся к Новому году.

Фото с Facebook-страницы Ананьевской городской территориальной громады

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Редакция ПРОФИЛЬ

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