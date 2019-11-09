Прощай, одесская ювелирка!

Идет реконструкция улицы Софиевской, продолжается и реконструкция бульвара Жванецкого, и стоит себе здесь же давным-давно неработающая одесская «ювелирка», то есть, Одесский ювелирный завод.

Кстати, то здание, что мы видим на улице Софиевской, и сегодня выглядит, как обычно, кажется, что ничего не изменилось. Как и магазин «Злато» напротив.

Давным-давно затихшие «объекты»: ни производства наших «родных» ювелирных изделий (завод не работает с 2009 года), ни их продажи в магазинчике, который очень уж отличается своей вычурностью.

Впрочем, на самом деле, никакой «тишины»: корпуса ювелирного завода сносят.

Да, вы не увидите этого процесса с ул. Софиевской, где главное здание (кстати, одно из старейших в городе) по-прежнему красуется вывеской «Одесский ювелирный завод». Здесь тихо-тихо, и как сложится его судьба в будущем, неизвестно.

А вот со стороны двора (кстати, жилого), где оно расположено, а, главное, со стороны бульвара Жванецкого так и кипят работы по сносу корпусов завода.

Отметим, корпуса возводились гораздо позже, уже в советские времена.

Как убедился корреспондент «Одесской жизни», работы ведутся даже в выходные дни, снос проходит активно, равно как и другие работы на бульваре Жванецкого, который реконструируется «кусками», о чем мы .подробно рассказывали в сентябре этого года.

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