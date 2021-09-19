Зимой из Одессы полетят самолеты в Ригу

Зимнее расписание полетов из Одесского аэропорта пополнится рейсами в столицу Латвии Ригу.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, полеты будет осуществлять латвийская национальная авиакомпания airBaltic. Рейсы запланированы два раза в неделю: каждый понедельник и субботу.

Из Одессы в Ригу самолет будет вылетать в 04:05 и прилетать в 06:15 по местному времени.

Из Риги в Одессу вылет в 23:35, прилет – в 01:50 по местному времени.

Взимку до Латвії!🇱🇻

Рейси до Риги залишаються у зимовому розкладі❄️✈️ Подорожуємо на крилах airBaltic двічі на тиждень,… Опубликовано Odesa Airport / Міжнародний аеропорт “Одеса” Среда, 15 сентября 2021 г.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что правительство выделило на дальнейшее развитие международного аэропорта «Одесса» почти миллиард гривен. Они пойдут реконструкцию магистральной рулежной дорожки. Но пока работы не могут начаться из-за проблем с собственностью на землю.

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