В Одессе появится электроподстанция, которой нет аналогов

ДТЭК «Одесские энергосети» построит совершенно новую электроподстанцию «Чубаевская». Она призвана избавить жилмассив Таирова от проблем с обеспечением электроэнергией.
Об этом сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман в своем видеоблоге.
Чиновник рассказал, что город и энергетики сейчас работают над подключением новой подстанции, аналогов которой нет ещё в Одессе. Она поможет городу решить вопросы по электроснабжению в Киевском районе.
Учитывая, что город входит в осенне-зимний период, это особенно важно. В планах закончить все работы до зимы.
Напомним, что ранее в Одессе произошел взрыв на электроподстанции в районе Красного креста на улице Транспортной, 3 («Чумка»). В результате жители Черемушек, а также части Фонтана и Молдаванки остались без света и воды.
Тогда без света в домах остались десятки тысяч одесситов, не работал электротранспорт, несколько предприятий остановили работу.
Но самым неприятным последствием аварии стала остановка насосной станции «Главная». Из-за этого в большом количестве домов не было не только света, но и воды.
А 24 июня центральная часть города Черноморска осталась без электричества из-за аварии на второй секции подстанции «Транспортная». Кроме того, бес света осталась и часть торгового порта.
Фото leg.co.ua