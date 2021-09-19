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В Одессе появится электроподстанция, которой нет аналогов

В Одессе появится электроподстанция, которой нет аналогов

ДТЭК «Одесские энергосети» построит совершенно новую электроподстанцию «Чубаевская». Она призвана избавить жилмассив Таирова от проблем с обеспечением электроэнергией.

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Об этом сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман в своем видеоблоге.

Чиновник рассказал, что город и энергетики сейчас работают над подключением новой подстанции, аналогов которой нет ещё в Одессе. Она поможет городу решить вопросы по электроснабжению в Киевском районе.

Учитывая, что город входит в осенне-зимний период, это особенно важно. В планах закончить все работы до зимы.

Напомним, что ранее в Одессе произошел взрыв на электроподстанции в районе Красного креста на улице Транспортной, 3 («Чумка»). В результате жители Черемушек, а также части Фонтана и Молдаванки остались без света и воды.

Тогда без света в домах остались десятки тысяч одесситов, не работал электротранспорт, несколько предприятий остановили работу.

Но самым неприятным последствием аварии стала остановка насосной станции «Главная». Из-за этого в большом количестве домов не было не только света, но и воды.

А 24 июня центральная часть города Черноморска осталась без электричества из-за аварии на второй секции подстанции «Транспортная». Кроме того, бес света осталась и часть торгового порта.

Фото leg.co.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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