Ждали два года: одесский «якорь-сердце» открыли в Регенсбурге

Еще один туристический символ Одессы – «якорь-сердце» установлен в городе-побратиме. На этот раз в немецком Регенсбурге.

Об этом сообщила на своей странице в facebook руководитель департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Регенсбург. Открытие якоря- сердце. Мы ждали этого два года. В самом сердце старого города, на набережной будет красоваться символ Одессы.

– написала Татьяна Маркова.

Участие в торжественной церемонии открытия арт-объекта принял мэр Одессы Геннадий Труханов

И радость городского руководства можно понять. Сам знак отправили в Регенсбург, город, с которым Одессу связывают долгие дружеские отношения еще в 2019 году. Но установить и открыть его вовремя помешала пандемия COVOD-19.

В этом году «якорь-сердце» также появился в итальянском городе –побратиме Одессы Генуе.

Первым городом, в котором в июне 2019 года был установлен двухметровый туристический символ Одессы «якорь-сердце», стала Ларнака (Кипр).

Напомним, что туристический символ Одессы разработал и подарил городу известный дизайнер Артемий Лебедев.

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Фото Татьяны Марковой