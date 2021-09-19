Новости Одессы и Одесской области

Ждали два года: одесский «якорь-сердце» открыли в Регенсбурге

Ждали два года: одесский «якорь-сердце» открыли в Регенсбурге

Еще один туристический символ Одессы – «якорь-сердце» установлен в городе-побратиме. На этот раз в немецком Регенсбурге.

Подписаться

Об этом сообщила на своей странице в facebook руководитель департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Регенсбург. Открытие якоря- сердце. Мы ждали этого два года. В самом сердце старого города, на набережной будет красоваться символ Одессы.

– написала Татьяна Маркова.

Участие в торжественной церемонии открытия арт-объекта принял мэр Одессы Геннадий Труханов

И радость городского руководства можно понять. Сам знак отправили в Регенсбург, город, с которым Одессу связывают долгие дружеские отношения еще в 2019 году. Но установить и открыть его вовремя помешала пандемия COVOD-19.

В этом году «якорь-сердце» также появился в итальянском городе –побратиме Одессы Генуе.

Первым городом, в котором в июне 2019 года был установлен двухметровый туристический символ Одессы «якорь-сердце», стала Ларнака (Кипр).

Напомним, что туристический символ Одессы разработал и подарил городу известный дизайнер Артемий Лебедев.

Еще по теме: Въезд в Одессу украсил «Якорь-Сердце»: где установили символ города

Фото Татьяны Марковой

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить