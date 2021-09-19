Новости Одессы и Одесской области

Люстдорфскую дорогу ждет транспортный коллапс: там введут реверсивное движение

Люстдорфскую дорогу ждет транспортный коллапс: там введут реверсивное движение

В связи со строительными работами на участке Люстдорфской дороги – от улицы Артиллерийской до улицы Бреуса – будет организовано реверсивное движение.

Подписаться

Об этом сообщили на официальном сайте Одесского горсовета.

Причина – вдоль этой улицы начнут прокладывать новую высоковольтную линию, необходимую для работы строящейся электроподстанции «Чубаевская».

Срок ввода реверсивного движения – с вечера 20 сентября.

Зам. городского головы Одессы Дмитрий Жеман рассказал, что часть работ по строительству и подключению к энергосетям города новой электроподстанции «Чубаевская» будет вестись по магистральным улицам Одессы: Люстдорфской дороге и улице Водопроводной.

А это, в любом случае, повлечет неудобства для горожан. Хотя муниципальные власти, по словам вице-мэра Дмитрия Жемана, выставили очень жесткие условия по организации дорожного движения подрядной организации и компании ДТЭК «Одесские энергосети».

Чиновник заявил, что «разработан подробный и детальный тайминг работ». Но, к сожалению, не назвал даже ориентировочной даты окончания строительства.

На местах максимального сужения дороги будут поставлены реверсные светофоры, которые дадут возможность выпускать и запускать потоки в спальный район в часы-пик.

Хотя основные работы будут стараться проводить по выходным, когда поток транспорта не такой интенсивный.

Отметим, что и без реверсивного движения Люстдорфская дорога одна из самых загруженных магистралей города. В будние дни пробки на разных ее участках возникают каждое утро, что видно по ежедневным обзорам пробок, которые делает “Одесская Жизнь”.

Введение на этой магистрали  реверсивного движения – это практически гарантированный транспортынй коллапс в часы-пик. Водителям автомобилей и пасажирам общественного трансопорта, слеует заранее готовиться к стоянию в пробках и задержкам.

Читайте также: Люстдорфская дорога преобразилась

Велодорожка на Люстдорфской дороге в Одессе: достижение или провал?

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить