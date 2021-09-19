Люстдорфскую дорогу ждет транспортный коллапс: там введут реверсивное движение

В связи со строительными работами на участке Люстдорфской дороги – от улицы Артиллерийской до улицы Бреуса – будет организовано реверсивное движение.

Об этом сообщили на официальном сайте Одесского горсовета.

Причина – вдоль этой улицы начнут прокладывать новую высоковольтную линию, необходимую для работы строящейся электроподстанции «Чубаевская».

Срок ввода реверсивного движения – с вечера 20 сентября.

Зам. городского головы Одессы Дмитрий Жеман рассказал, что часть работ по строительству и подключению к энергосетям города новой электроподстанции «Чубаевская» будет вестись по магистральным улицам Одессы: Люстдорфской дороге и улице Водопроводной.

А это, в любом случае, повлечет неудобства для горожан. Хотя муниципальные власти, по словам вице-мэра Дмитрия Жемана, выставили очень жесткие условия по организации дорожного движения подрядной организации и компании ДТЭК «Одесские энергосети».

Чиновник заявил, что «разработан подробный и детальный тайминг работ». Но, к сожалению, не назвал даже ориентировочной даты окончания строительства.

На местах максимального сужения дороги будут поставлены реверсные светофоры, которые дадут возможность выпускать и запускать потоки в спальный район в часы-пик.

Хотя основные работы будут стараться проводить по выходным, когда поток транспорта не такой интенсивный.

Отметим, что и без реверсивного движения Люстдорфская дорога одна из самых загруженных магистралей города. В будние дни пробки на разных ее участках возникают каждое утро, что видно по ежедневным обзорам пробок, которые делает “Одесская Жизнь”.

Введение на этой магистрали реверсивного движения – это практически гарантированный транспортынй коллапс в часы-пик. Водителям автомобилей и пасажирам общественного трансопорта, слеует заранее готовиться к стоянию в пробках и задержкам.

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