Одесская Youtube-знаменитость Павел Виктор получил приз за книгу

В Украине прошла церемония Best Book Award-2021. На ней была отмечена и книга одесского учителя и youtube-блогера Павла Виктора.

Как сообщает Украинская служба информации, книгу Павла Виктора «Физика. Молекулярное строение вещества и тепловые явления» наградили специальной наградой Малого жюри Одессы.

В жюри объяснили, что вручили книге специальную награду от издательство BookChef – за объяснение фундаментальной науки для школьников и студентов.

Справка

BookForum ежегодно проводит конкурс Best Book Award во Львове начиная с 1995 года. Там определяют лучшие украинские книги.

Организаторы конкурса – общественная организация «Форум издателей» и Украинский культурный фонда.

В 2021 г в конкурсе приняли участие 100 издательств и более 450 книг.

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