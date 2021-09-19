В ближайший год Одесский аэропорт преобразится: рассказываем, что изменится

Аэропорт в Одессе в последнее время меняется на глазах: появились новые аэровокзал и взлетная полоса. Но впереди одесситов ждет еще много перемен, которые их порадуют.

О предстоящих переменах рассказало издание Avianews.

После ввода в работу новых зданий аэровокзала и взлетно-посадочной полосы в аэропорту сосредоточатся нововведениях, которые сделают перелеты пассажиров более удобными и безопасными.

Телетрапы

О покупке телетрапов мы уже рассказывали. Как и о том, что первый из рукавов начал свою работу. Для этого понадобилось ввести в эксплуатацию транзитный второй этаж терминала. В зону выдачи багажа пассажиры с него будут попадать на эскалаторах или на лифте.

Второй рукав должен заработать до 20 сентября. Сейчас настраивают его программное обеспечение. Третий и четвертый телетрапы обещают запустить к 15 октября и 1 ноября соответственно.

В правом крыле здания аэровокзала расположатся два телетрапа, предназначенные исключительо для обслуживания международных рейсов.

Из двух телетрапов левого крыла один будет отправлять и принимать пассажиров только внутренних рейсов, а второй как внутренних, так и международных.

В аэропорту хотят, чтобы телетрапы активно эксплуатировались, поэтому постарались сделать цены на них доступными для авиакомпаний. Расценки вполне сопоставимы с ценами на подвозные автобусы.

Бизнес-залы

Сейчас в аэропорту работает три бизнес-зала. Один для внутренних пассажиров и два для международных. Попасть в них могут пассажиры, купившие билеты бизнес-класса или имеющие элитные карты постоянных клиентов авиакомпаний.

Также ведутся переговоры с платежными системами Visa и Mastercard, чтобы владельцев элитных карт этих систем также допускали в бизнес-залы, даже если они летят эконом классом.

Общественный транспорт в аэропорт

Департамент транспорта Одесского горсовета и аэропорт ведут переговоры о запуске разных видов общественного транспорта. Окончательное решение за муниципальными властями, поэтому детали пока не сообщают.

Сами городские власти пока тоже не приняли решение, поэтому, пока нельзя сказать, поедут в аэропорт автобусы, троллейбусы или маршрутки, и по каким направлениям.

Всепогодная полоса

Одесский аэропорт станет практически всепогодным. Он уже получил сертификат от Госавиаслужбы на новое оборудование для новой взлетно-посадочной полосы. Этот сертификат позволяет эксплуатировать технику по всем заявленным категориям.

Сейчас в аэропорту работает комиссия Госавиаслужбы. После того, как она завершит аудит и сертификационное обследование. Можно будет запустить инструментальную систему посадки ILS по I категории ICAO с обоих курсов полосы.

Эта система помогает пилотам садиться при ухудшении видимости, например, в туман или в условиях низкой облачности.

Также аэропорт уже сертифицировал новое метеоборудование, с которым связана система ILS. Сейчас информацию о нем подают в международный Сборник аэронавигационной информации, чтобы все данные отобразились в компьютерах по всему миру.

После этого, ориентировочно 10-20 ноября, один из курсов новой полосы в аэропорту Одесса начнет работать по III-A категории. Сейчас такая категория есть только в аэропорту Борисполь.

Пилоты при наличии допусков смогут приземляться в Одессе при видимости не менее 200 метров по горизонтали. Это позволит сократить число отмен и задержек рейсов в аэропорту из-за плохой погоды в осенне-зимний сезон.

Новые авиакомпании

В ближайшем будущем увеличится число авиакомпаний, летающих в Одессу. Сейчас идут переговоры с разными авиакомпаниями о запуске рейсов.

В ближайших же планах – полеты в Одессу лоукостера Flynas из Саудовской Аравии. Представителям туристической индустрии этой страны показали возможности Одесского региона и сейчас ожидают, что в Одессу начнут летать туристы из Саудовской Аравии.

Flynas уже летает в аэропорты Борисполь и Львов.

Новая рулежная дорожка

К концу следующего года в аэропорту планируют запустить новую магистральную рулежную дорожку. Это позволит самолетам оперативно освобождать полосу и увеличит пропускную способность предприятия.

Пока же завершена предпроектная стадия и оформление документов. Строители начали подготовительные работы и прокладку сетей, но фактическое строительство еще не ведется.

Рулежная дорожка появится на месте старой взлетно-посадочной полосы. Пока начало строительства задерживает земельный вопрос. Территория со старой ВВП принадлежит городу. Чтобы государство выделило средства на строительство рулежной дорожки, эту землю городские власти должны передать аэропорту.

После этого надо будет еще получить разрешительные документы на демонтаж старой ВВП

Грузовой терминал

Представители аэропорта сейчас договариваются с крупным европейским оператором грузоперевозок из Европы, чтобы привлечь от него инвестиции и построить в Одессе грузовой терминал.

Так как процесс переговоров активно продолжается, название оператора пока не разглашают.

Но по планам закончить грузовой складской комплекс аэропорта до конца следующего года.

Появление грузового терминала позволит аэропорту не зависеть только от пассажирских перевозок. Это важно, так как в случае спада пассажирских рейсов, как это произошло из-за пандемии COVID-19, аэропорт сможет направить свои ресурсы на обслуживание грузов и компенсировать спад одного типа трафика другим.

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