В Одессе отреставрировали старинный дом напротив Горсада

Старинный дом на углу улиц Ланжероновской и Гаванной преобразился. У здания восстановили наружный декор, покрасили, убрали уродовавшие фасад пристройки.

Двухэтажное здание было построено в 1824 году архитектором Д.Я. Климовым. До революции 1917 года в здание было доходным домом, также гостиницей, еще в нем располагался магазин мануфактуры.

До 1899 года был доходным. В 1899 в здании открылся мануфактурный магазин. Какое-то время там же располагалась редакция газеты «Южное обозрение».

Во времена СССР в здании попмимо жилых квартир располагался Военно-учебный пункт Осоавиахима Воднотранспортного района.

У дома двойной адрес: Ланжероновская, 21 и Гаванная,9.

Здание историческое и является памятником архитектуры.

Ранее мы сообщали, что в Одессе с памятника архитектуры, в котором жил изобретатель киноаппарата Иосиф Тимченко, начали убирать леса. Уже видно, как будет выглядеть отреставрированное здание по адресу ул. Преображенская, 24.

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