Гол в начале, середине и в конце: «Черноморец» проиграл «Заре»

Матч выдался неудачным для «Черноморца» с самого начала. Первый мяч одесситы пропустили на второй минуте. Громов отдал длинную передачу в штрафную Кабаеву, и тот переправил мяч в ворота одесской команды.

Далее в самом конце первого тайма на 45 минуте пропустили гол с пенальти от Александра Гладкого.

И третий гол «Заря» забила под конец матча на 88 минуте. Точку в разгроме одесситов Аллахьяр Сайядманеш.

После игры с одесситами «Заря» на 7-м месте с 14 очками.

Черноморец с пятью баллами остался на 14-й позиции.

Заря — Черноморец 3:0

Голы: Кабаев, 2, Гладкий, 45 (с пенальти), Аллахьяр, 88.

Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский — Назарина — Кочергин, Булеца, Кабаев (Кристиан, 81) — Громов, Гладкий (Аллахьяр, 67).

Черноморец: Паламарчук — Путря, Дубко, Кадири, Вантух (Скорко, 70) — Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78) — Брагару (Исаенко, 46), Авагимян, Цитаишвили — Ванат.

Предупреждения: Фаворов, Кабаев — Михайленко, Авагимян.

В 7-м туре футбольной Премьер-лиги одесский «Черноморец» играл в Ужгороде с местным «Минаем». Матч был непростой, одесситам пришлось отыгрывать два мяча, но они справились и свели конечный результат к ничьей.