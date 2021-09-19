Одесская Староконка: сентябрьский ажиотаж

Ясные субботне-воскресные дни для одесского Староконного рынка — самое то: не жарко, не холодно. Народу — тьма. Причем, как покупающих, так и торгующих.

Потому как известно: суббота и воскресенье — самые торговые дни, когда продажа всего и вся разливается по всем окрестным улицам, лучами расходящимися от самого рынка.

Все остальные дни Староконный рынок становится местом для мастеровых людей, он слегка затихает. Собственно, в будние дни сюда приходят на сам рынок, чаще всего строго по делу. По субботам и воскресеньям здесь проводят время целыми компаниями и часто — целыми часами. Просто чтобы проникнуться атмосферой.

Не любят здесь понятие «блошиный рынок», за такое можно и получить в ответ, типа: «никаких блох у нас нет!».

Что есть? Есть все. И начинается все, собственно, с живого товара. Петушки-курочки, котята-щенята, самые породистые на свете и вообще «самые-самые».

— Какой породы ваши щенки?

— А вам порода нужна с головной болью или верный друг?

Породистые обычно «подписаны». И. кстати, не факт, что все на самом деле так. «Мама у котенка — сфинкс, а папа — британский вислоухий» порой означает, что малыша просто хотят поскорее пристроить. Иногда честно пишут: «Отдам в хорошие руки даром». Иногда… Бывает все.

И самое главное, выходя с ребенком на прогулку «на» и «вокруг» Староконного, внушить ему окончательно и бесповоротно: только любуемся, не покупаем.

Детский плач раздается здесь часто. Потому как, завидев потенциального «родненького» хвостатика-пушистика, все домашние предупреждения уже не работают. Хочу котенка (щенка) — и все!

Рыбки-птички, декоративные крысы — это уже на самом рынке. О каждой живности вам прочтут целую лекцию, это уже традиция.

Ну а дальше по улицам-лучам начинается такая бурно-ажиотажная торговля, что дух захватывает даже у тех, кто бывает здесь довольно часто. Самый неуместный вопрос: «А чем здесь торгуют?». Здесь торгуют всем! От разбитой посуды, до невероятной красоты сервизов, от старой обуви до керосиновых ламп. О каждой вещи вы тоже можете выслушать целый рассказ, только проявите интерес.

Старинная (и под старину) мебель… Вы только остановитесь, сразу услышите:

— Очень старинное бюро. Специалисты реставрировали долго.

— Ну да, скажите, что за ним еще Пушкин работал.

— Нет, Пушкин за этим бюро не работал, — ответ продавца поражает даже не самой фразой, а спокойно-уверенным тоном, каким она подана. Сразу создается впечатление, что если продавец пороется в своих закромах, то обязательно отыщет и то бюро, за которым таки творил Александр Сергеевич, пребывая в одесской ссылке…

Плакаты советских времен, виниловые пластинки, старые фломастеры. Бюст Ленина соседствует с бюстом Николая II, а граненые стаканы так и манят своим богатейшим выбором.

Утюг на углях из далекого прошлого уже просится в какой-нибудь музей, а портативная пишущая машинка перенесет в не такое уж и далекое докомпьютерное прошлое.

Закон субботне-воскресной Староконки незыблем: любой «винтаж» (так теперь принято величать даже то, что еще недавно звалось «старьем») — в моде и обязательно пригодится, сломанная вещь не означает, что она не нужна, а если на кукле значится, что она оценена в 100 грн, то вполне вероятно, что вам ее отдадут и за 20.

На субботне-воскресной вечной Староконке — вечный ажиотаж.

Welcome!

Еще по теме: Как проходят будни “Староконки”

Читайте также: Одесские рынки: жизнь на «карантинке» (фото)

Фото Марии Котовой