Новости Одессы и Одесской области

Одесская Староконка: сентябрьский ажиотаж

Одесская Староконка: сентябрьский ажиотаж

Ясные субботне-воскресные дни для одесского Староконного рынка — самое то: не жарко, не холодно. Народу — тьма. Причем, как покупающих, так и торгующих.

Подписаться

Потому как известно: суббота и воскресенье — самые торговые дни, когда продажа всего и вся разливается по всем окрестным улицам, лучами расходящимися от самого рынка.

Все остальные дни Староконный рынок становится местом для мастеровых людей, он слегка затихает. Собственно, в будние дни сюда приходят на сам рынок, чаще всего строго по делу. По субботам и воскресеньям здесь проводят время целыми компаниями и часто — целыми часами. Просто чтобы проникнуться атмосферой.

Не любят здесь понятие «блошиный рынок», за такое можно и получить в ответ, типа: «никаких блох у нас нет!».

Что есть? Есть все. И начинается все, собственно, с живого товара. Петушки-курочки, котята-щенята, самые породистые на свете и вообще «самые-самые».

— Какой породы ваши щенки?

— А вам порода нужна с головной болью или верный друг?

Породистые обычно «подписаны». И. кстати, не факт, что все на самом деле так. «Мама у котенка — сфинкс, а папа — британский вислоухий» порой означает, что малыша просто хотят поскорее пристроить. Иногда честно пишут: «Отдам в хорошие руки даром». Иногда… Бывает все.

Староконный рынок сентябрь 2021

И самое главное, выходя с ребенком на прогулку «на» и «вокруг» Староконного, внушить ему окончательно и бесповоротно: только любуемся, не покупаем.

Детский плач раздается здесь часто. Потому как, завидев потенциального «родненького» хвостатика-пушистика, все домашние предупреждения уже не работают. Хочу котенка (щенка) — и все!

Рыбки-птички, декоративные крысы — это уже на самом рынке. О каждой живности вам прочтут целую лекцию, это уже традиция.

попугайчики
Староконный рынок сентябрь 2021

Ну а дальше по улицам-лучам начинается такая бурно-ажиотажная торговля, что дух захватывает даже у тех, кто бывает здесь довольно часто. Самый неуместный вопрос: «А чем здесь торгуют?». Здесь торгуют всем! От разбитой посуды, до невероятной красоты сервизов, от старой обуви до керосиновых ламп. О каждой вещи вы тоже можете выслушать целый рассказ, только проявите интерес.

Старинная (и под старину) мебель… Вы только остановитесь, сразу услышите:

— Очень старинное бюро. Специалисты реставрировали долго.

— Ну да, скажите, что за ним еще Пушкин работал.

— Нет, Пушкин за этим бюро не работал, — ответ продавца поражает даже не самой фразой, а спокойно-уверенным тоном, каким она подана. Сразу создается впечатление, что если продавец пороется в своих закромах, то обязательно отыщет и то бюро, за которым таки творил Александр Сергеевич, пребывая в одесской ссылке…

Староконный рынок сентябрь 2021
Староконный рынок сентябрь 2021

Плакаты советских времен, виниловые пластинки, старые фломастеры. Бюст Ленина соседствует с бюстом Николая II, а граненые стаканы так и манят своим богатейшим выбором.

Утюг на углях из далекого прошлого уже просится в какой-нибудь музей, а портативная пишущая машинка перенесет в не такое уж и далекое докомпьютерное прошлое.

Закон субботне-воскресной Староконки незыблем: любой «винтаж» (так теперь принято величать даже то, что еще недавно звалось «старьем») — в моде и обязательно пригодится, сломанная вещь не означает, что она не нужна, а если на кукле значится, что она оценена в 100 грн, то вполне вероятно, что вам ее отдадут и за 20.

Староконный рынок сентябрь 2021
Староконный рынок сентябрь 2021
Староконный рынок сентябрь 2021
Староконный рынок сентябрь 2021
Староконный рынок сентябрь 2021
Староконный рынок сентябрь 2021
Староконный рынок сентябрь 2021
Староконный рынок сентябрь 2021
Староконный рынок сентябрь 2021

На субботне-воскресной вечной Староконке — вечный ажиотаж.

Welcome!

 

Еще по теме: Как проходят будни “Староконки”

Читайте также: Одесские рынки: жизнь на «карантинке» (фото)

Фото Марии Котовой

 

 

 

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить