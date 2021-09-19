24 сентября в Одессе стартует джазовый фестиваль Odessa JazzFest

Джазфестивалить в Одессе будут уже в 21 раз. Учавствуют:

Swinging trip (Литва – Украина), интернациональный дуэт Sebastian Schunke/Robby Geerkan (Германия), проект студентов Херсонского профессионального колледжа музыкального искусства под управлением Олега Голдаковского Chromatonix (Украина), Lahza Project (Cenk Erdogan & Ikiz, Турция – Швеция), Heidi Rae при участии Роксаны Смирновой, Мишы Калинина и Игоря Семёнова (США – Украина), польско-украинский проект DAGADANA, трио Кристиана Баканича или Trio Infernal (Christian Bokanic Trio), группа ЗИРА и Алексей Петухов (Украина), Chico Freeman Exotica Trio, США-Швейцария.

В образовательной программе Odessa JazzFest – два мастер-класса от известных джазменов-участников фестиваля, немецкого пианиста Себастиана Шунке и американского саксафониста Чико Фримана.

Мастер-классы проходят в Музыкальной школе №1 им. Э.Г. Гилельса (пер. Маяковского, 4/1). Участие в мастер-классах – бесплатное

Отдельное событие Odessa JazzFest – выставка картин из коллекции основателя фестиваля Юрия Кузнецова.

На выставке будет представлено более 30 работ известных одесских художников: Ореста Слешинского, Андрея Коваленко, Евгения Рахманина, Михаила Ревы, Юрия Гальперина, Станислава Жалобнюка, Анатолия Кравченко, Сергея Ильина, Сергея Папроцкого, Константина Скопцова.

Открытие выставки состоится 21 сентября в 17:00 в галерее #ART Odessa (Летний театр, Горсад). Вход – свободный.

Ещё одним событием Odessa JazzFest станет джазово-поэтический вечер с участием Алексея Петухова и Виталии Бабущак 22 сентября в 19:00 в галерее #ART Odessa (Горсад, Летний театр). Вход – свободный.

Организаторы убедительно просят гостей соблюдать карантинные меры безопасности (социальную дистанцию и масочный режим).

Вход на концерт-открытие Odessa JazzFest – бесплатный.

Фестиваль состоится при поддержке Одесского городского совета, Одесской областной государственной администрации, посольств, культурных институций и частных компаний.

Читайте также репортаж с открытия юбилейного 20 фестиваля в прошлом году: В Одессе стартовал юбилейный фестиваль Odessa JazzFest

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