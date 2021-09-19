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Субботний потоп, коммунальщики с граблями и останки старого моста: главные новости Одессы за 16 сентября

Субботний потоп, коммунальщики с граблями и останки старого моста: главные новости Одессы за 16 сентября

В субботу, 18 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких важных и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.

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Нерадостные прогнозы синоптиков полностью оправдались: в субботу, 18 сентября, Одессу в очередной раз накрыл залповый ливень. В результате ряд улиц оказались затопленными, а работа общественного транспорта парализована.

Мужественные и суровые одесские коммунальщики вышли на борьбу со стихией, вооружившись граблями и вилами.

А ранним субботним утром в Суворовском районе Одессы столкнулись автомобили KIA и Mazda. В результате водитель KIA погиб. Предварительно, автомобилем Mazda управлял сотрудник полиции, который проехал на красный свет светофора.

А в одном из пляжных кафе курортного поселка Затока Одесской области застрелили мужчину из охотничьего ружья. Для поимки вероятного убийцы вводили операцию «Сирена» и в итоге преступника нашли.

На сцене одесского Украинского театра выступит известный украинский поэт Сергей Жадан. Только исполнять он будет не стихи, а свои песни вместе с группой «Жадан и собаки». Этот концерт пройдет в день открытия Международного литературного фестиваля.

А еще мы побывали на одесской Молдаванке и запечатлели, что осталось от старого моста, который когда-то проходил через Водяную балку.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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