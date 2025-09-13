Ключевые моменты:

В субботу, 13 сентября, магнитные бури маловероятны, магнитосфера стабильна.

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в субботу, 13 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. Такой показатель означает спокойную геомагнитную обстановку, которая практически не оказывает влияния на Землю и людей, но может незначительно затруднять прохождение радиосигналов на коротких волнах.

По данным сайта Meteoprog.UA, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло два всплеска класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Читайте также: