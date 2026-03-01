Ключевые моменты:

Азер Мустафаев был мастером спорта СССР и легендой одесского бокса.

За карьеру провел более 100 боев и одержал 86 побед.

Как тренер подготовил более 40 мастеров спорта и призеров международных турниров.

Вклад Азера Мустафаева в развитие бокса

На 66-м году жизни ушел из жизни Азер Мустафаев — заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, мастер спорта по боксу и старший тренер сборной Одесской области.

Городские власти Одессы выразили искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам тренера. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Азер Махмудович родился 31 октября 1961 года в городе Сумгаит. Он был старшим преподавателем кафедры спорта и физического воспитания Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, советником президента Федерации бокса Одесской области и тренером сборной Одессы и клуба БК «Левша».

Он начал спортивную карьеру в 1975 году. За время выступлений провел более 100 поединков на соревнованиях разного уровня, в 86 из них одержал победу. Мустафаев имел звание мастера спорта СССР.

С 1988 года он занялся тренерской деятельностью и продолжал работать до последних дней. За это время подготовил более 40 мастеров спорта, трех мастеров спорта международного класса, а также чемпионов Украины и призеров чемпионатов Европы и мира.

За многолетний труд был удостоен многочисленных наград, в том числе международной премии «Золотой Мангуст». В спортивном сообществе его уважали за профессионализм, принципиальность и преданность делу.

