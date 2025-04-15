Об этом сообщили в Беляевском городском совете.
Александр Серенков, 1969 года рождения, с начала полномасштабного вторжения России в Украину встал на защиту Родины, служил связистом.
«Но сердце защитника не выдержало. Оно внезапно остановилось. Выражаем искренние соболезнования семье Александра Серенкова, вместе с ними склоняем головы в скорби. Добрый, искренний, открытый, общительный, человек с искренней душой. Таким Александр навсегда останется в памяти родных, друзей, знакомых», — говорится в сообщении горсовета.
Похоронят военного на Аллее Славы в Беляевке. О дате и времени захоронения сообщат позже.
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