Об этом сообщили в Беляевском городском совете.

Александр Серенков, 1969 года рождения, с начала полномасштабного вторжения России в Украину встал на защиту Родины, служил связистом.

«Но сердце защитника не выдержало. Оно внезапно остановилось. Выражаем искренние соболезнования семье Александра Серенкова, вместе с ними склоняем головы в скорби. Добрый, искренний, открытый, общительный, человек с искренней душой. Таким Александр навсегда останется в памяти родных, друзей, знакомых», — говорится в сообщении горсовета.

Похоронят военного на Аллее Славы в Беляевке. О дате и времени захоронения сообщат позже.

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