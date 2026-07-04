Ключевые моменты:

В ночь на 4 июля сообщалось о взрывах и пожарах на стратегических объектах РФ и оккупированном Крыму.

Одним из главных эпизодов стал удар по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге – там зафиксировали серию взрывов и масштабный пожар.

В Крыму термоточки обнаружили на военном аэродроме в Джанкое, у паромного терминала в Керчи, на подстанции «Трактово» и Новотроицкой ВЭС.

Украина заявила, что наращивает производство вооружений и в перспективе может превысить возможности России в сфере ВПК.

Польша заявила о наличии исторических споров, которые могут осложнять путь Украины в ЕС.

Премьер Дональд Туск также сообщил, что Варшава будет осторожна относительно новых финансовых обязательств перед Украиной на саммите НАТО.

Масштабная география ударов: от Балтики до Крыма

Ночь на 4 июля 2026 года стала одной из самых интенсивных по уровню атак на российскую военную и логистическую инфраструктуру. Одним из ключевых успехов стал удар по Санкт-Петербургскому нефтяному терминалу – одному из крупнейших портов на Балтийском море. Очевидцы зафиксировали серию взрывов и масштабный пожар в резервуарном парке, который должен нанести серьезный удар по экспортным возможностям России и ее военному бюджету.



Параллельно с этим мощные взрывы прогремели в оккупированном Крыму. Сервис NASA FIRMS зафиксировал термоточки на нескольких стратегических объектах полуострова.

на военном аэродроме в Джанкое;

в районе паромного терминала в Керчи;

на подстанции «Трактово» и Новотроицкой ветроэлектростанции.

Кроме того, зафиксировано попадание в состав боеприпасов в Луганске (район Камброда), сопровождавшееся вторичной детонацией, а также работа сирен воздушной тревоги в Республике Чувашия, где были замечены ракеты «Фламинго». Ранее, 3 июля, под ударом оказалась ТЭЦ «Луч» в Белгороде.

ВПК Украины: перспектива превосходства России

На заседании Ставки 3 июля было заявлено, что Украина вышла на уровень производства вооружений, способный в перспективе превысить возможности России. Основной акцент делается на технологических видах оружия:

Дроны всех типов (воздушные, наземные роботизированные комплексы);

Ракетные системы;

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что главной задачей является масштабирование производства и выстраивание системы, которая позволит удерживать технологическое преимущество вне зависимости от внешних факторов.

Дипломатические препятствия: позиция Польши

Несмотря на военные успехи, на дипломатическом фронте сохраняется напряжение. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украине придется «примириться с историей» ради вступления в ЕС. Варшава выражает недовольство чествованием деятелей ОУН и УПА, а вице-премьер Владислав Косиняк-Камиш даже допустил возможность блокирования членства Украины в ЕС из-за этих споров.

Кроме того, Туск отметил, что на предстоящем саммите НАТО польская делегация будет «осторожной» по поводу новых финансовых обязательств перед Украиной, поскольку Польша вынуждена сосредоточивать ресурсы на защите собственной восточной границы.

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